VASCO ROSSI, CONCERTO SAN SIRO 2019/ Scaletta, Blasco: “5° sold out, siete solo voi”

Vasco Rossi non sta più nella pelle all’idea di tornare per la quinta volta consecutiva sul palco di San Siro per il quinto concerto del Non Stop Live Tour 2019 con cui si sta confermando il re assoluto degli stadi. Nessuno come lui riesce a riempire gli stadi italiani, facendo registrare il sold out con mesi d’anticipo. In vista del concerto di questa sera, il Komandante è tornato a ringraziare i fans senza i quali non sarebbe mai riuscito a realizzare tutti i suoi sogni. “E ve lo voglio urlare ..!! oggi è il QUINTO di SEI sold out a San Sirooo !! Siete solo voi”, scrive il rocker di Zocca che non ha alcuna intenzione di fermarsi volendo regalare ai propri fans ancora tanta musica ed emozioni. Il concerto, infatti, per Vasco è il momento più bello del suo lavoro e, come ha dichiarato più volte, fino a quando vedrà negli occhi della sua gente ‘emozione che vedeva anni fa, continuerà a salire su quel palco. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

VASCO ROSSI, CONCERTO SAN SIRO: NUOVA DOPPIA DATA

Vasco Rossi non ha limiti. Niente e nessuno lo ferma e in pochi possono eguagliarlo. Dopo il successo dei giorni scorsi, il Blasco si prepara a tornare a Milano per un’altra doppia data che porterà a San Siro migliaia di fan urlanti e pronti a cantare sulle note dei suoi successi ma anche delle sue canzone meno note (se davvero ce ne sono). Le prime date del Vasco Non Stop Live Tour 2019 a Milano sono state un successo e dopo i sold out della scorsa settimana, tutto è pronto per riportare la musica allo stadio nei giorni di oggi, 11 giugno, e domani, 12 giugno, per quello che possiamo definire un evento pazzesco e senza precedenti. La scaletta è ormai nota e dopo la solita Intro, Vasco Rossi si lancerà in alcuni dei suoi ultimi successi da Qui si fa la storia a Mi si escludeva e Buoni o cattivi. Nello stadio sarà impossibile entrare con valige, trolley, borse e zaini grandi al seguito ma, soprattutto, con bombolette spray, compresi deodoranti o antizanzare. E’ inutile dire che sono banditi anche fumogeni, coltelli, oggetti da punta o taglio ma anche le bevande alcoliche.

I DIVIETI E LE INFO TRAFFICO

Sono tanti i divieti e le novità del traffico per la doppia data di Vasco Rossi a San Siro e, in particolare, nessuno potrà svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata dalla società organizzatrice dell’evento. Lungo la strada che porta a San Siro per il Vasco Non Stop Live i fan non troveranno molto, soprattutto alcolici o vendite sotto banco, ma avranno modo di puntare dritti dritti allo Stadio usando tutti i mezzi a disposizione. In particolare, per arrivare allo Stadio sarà disponibile la linea M5 della Metro scendendo alla fermata San Siro Stadio. L’autobus e Tram con la linea 49 da piazza Tirana o la linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro). Infine, il treno dalla Stazione Centrale di Milano.

LA SCALETTA DEL CONCERTO DI VASCO ROSSI A SAN SIRO

Vasco Rossi torna a San Siro con una doppia data, ovvero l’11 e il 12 giugno, e una lunga lista di brani da eseguire per quasi due ore di musica che appassioneranno i fan del rocker. In particolare, nella scaletta sono presenti:

La verità

Quante volte

Cosa succede in città

Cosa vuoi da me

Vivere o niente

Fegato, fegato spappolato

Asilo republic

La fine del millennio

Interludio

Portatemi Dio

Gli spari sopra

C’è chi dice no

Se è vero o no

Io N

Domenica lunatica

Ti taglio la gola

Rewind

Vivere

La nostra relazione

Tango della gelosia

Senza parole

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara



