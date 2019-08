Vasco Rossi e la piantagione di cannabis light/ Video: “Tira un’aria bigotta”

Vasco Rossi si gode la tranquillità della sua Zocca. Tra una passeggiata e l’altra, i rocker è giunto in una piantagione di cannabis che mostra ai fans in un video pubblicato su Facebook. Nessuna provocazione da parte dell’artista che ha voluto semplicemente mostrare una piccola coltivazione di cannabis light della zona. “Adesso vi faccio visitare una di quelle piantagioni di cannabis legali – esordisce Vasco Rossi nel filmato – Una di quelle senza Thc, senza sballi strani”. “Le piantine crescono – continua – quindi è pure biologica”, ironizza il rocker che, poi, conclude il video con un monito ai coltivatori che lo ospitano: “Vi faccio tanti auguri. Tira un’aria oscurantista”. Il video ha rapidamente fatto il giro del web diventando virale e raccogliendo tantissimi commenti. Oltre ai fans che hanno apprezzato il sarcasmo di Vasco, però, non sono mancate le critiche.

VASCO ROSSI E LA PIANTAGIONE DI CANNABIS: IL ROCKER REPLICA ALLE CRITICHE

Su Facebook, tuttavia, sono tanti gli utenti che si sono scagliati contro Vasco accusandolo di promuovere una sostanza che fa male. “Questo video con quel tono critico tipico di chi è abituato ad usare le droghe tende a minimizzare la problematica cannabis legale o no. Tante volte ho sentito i drogati parlare così. Non è una questione di bigottismo od oscurantismo : la cannabis può dare gravi problemi psichici ed cardiovascolari. Se viene prodotta per uso terapeutico deve essere gestita dall inizio alla fine solo da aziende autorizzate. Non è necessario farne pubblicità. I medici la propongono quando necessaria, non temere. E soprattutto non va comprata in qualsiasi baracchino“, scrive una signora. La replica di Vasco non è tardata ad arrivare: “Carissima la cannabis può dare gravi problemi psichici e cardiovascolari ? Come l’alcool, il gioco d’azzardo, la stupidità, la coca-cola, una vita disperata e magari anche l’ignoranza e il pregiudizio. Certo, chi vivrà vedrà! Alla fine diventerà legale come lo è già in molti stati civili del mondo California, Canada e tanti altri altri. Il nostro paese particolarmente bigotto e ultimamente anche oscurantista sarà probabilmente l’ultimo😉a farlo!”, scrive il rocker.





