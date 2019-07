VASCO ROSSI RICORDA GUIDO ELMI/ Foto, “Sei sempre con me”

A due anni dalla morte, Vasco Rossi ha voluto ricordare e rendere omaggio a Guido Elmi, produttore discografico, musicista, arrangiatore e art director italiano collaboratore storico dal 1980. Il rocker di Zocca ha pubblicato una fotografia in compagnia di Guido accompagnata da una breve didascalia: “ciao Guido sei sempre con me.. Wiva Guido Elmi”. Poche, ma sentite parole che hanno commosso tutto il pubblico dei fan sconvolti che conoscevano benissimo Guido, uno dei collaboratori storici di Vasco. Nel giro di pochissimi minuti, infatti, la foto ha collezionato 16mila likes e 271 commenti. Ecco alcuni commenti dei fan di Vasco: ” giù il cappello x Guido.. Grazie per averci lasciato in eredità il Vince che al Kom piace molto” oppure c’è chi ricorda il suo operato “Manager.. mentore .. amico.. fratello maggiore .. era il 🔝 ciao Guido”. Tra i commenti c’è anche il ricordo di un fan: “visto per caso ultima volta davanti ai cancelli del Modena Park un viso soddisfatto ma molto stanco… per delicatezza lo abbiamo lasciato nei suoi pensieri… ha fatto tanto per Vasco di conseguenza per noi.. per questo “gran bel film”… Ciao Guido”, mentre un altro utente scrive: “lui vive… E quell’abbraccio a Modena Park è il simbolo di tutto ciò che vi ha unito. Oltre questo tempo e questo spazio”. (clicca qui per la foto)

Sempre su Instagram Vasco Rossi ha smentito categoricamente la sua volontà a ritirarsi dalle scene musicali. Pochi giorni fa, infatti, era circolata una notizia di un possibile ritiro del Komandante per via di una frase inserita nel libro “Vasco Non Stop – Le mie emozioni da Modena a qui” che ha fatto scoppiare il caso. Per fortuna Vasco è prontamente intervenuto mettendo a tacere la cosa: “questa mattina ho letto sui giornali che Vasco Rossi annuncia il suo ritiro. Naturalmente, come sempre, qualcuno ha frainteso: non ho nessuna intenzione di ritirarmi”. Vasco ha pubblicato un breve video per smentire la cosa facendosi vedere intento a passeggiare in un bosco di montagna e ironizzando sul suo presunto ritiro: “se non ritirarmi ogni tanto qui, al fresco nel bosco”.

Vasco Rossi: “la prossima canzone potrebbe essere l’ultima”

Nel libro “Vasco Non Stop – Le mie emozioni da Modena a qui”, Vasco Rossi scriveva: “oggi ho cambiato vita e abitudini. Mi piace guardarmi intorno e avere cura di me. Non dedico più tutte le mie energie a scrivere canzoni. Per questo ogni volta dico: «Questa è la mia ultima canzone», perché se poi non ne vengono più, amen, ne ho già scritte tante. Ho già dato. Naturalmente non sarà così, ma la prossima canzone che uscirà in autunno potrebbe essere davvero l’ultima. È infatti il riassunto della mia vita, una sintesi. Anche una confessione. E un decalogo. Quello che mi ha sempre guidato fin qui. Insomma una canzone definitiva. Il mio popolo la apprezzerà molto. E dopo chi vivrà vedrà”. Parole che sono state fraintese dalla stampa che ha lanciato la notizia di un possibile ritiro dalle scene prontamente smentito dal diretto interessato su Instagram. Tutti i fan sconvolti possono dormire tranquilli: Vasco non ha alcuna intenzione di lasciare la musica!