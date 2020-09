Vasco Rossi: “Querelato chi diffonde notizie false su di me”/ “Pretendo che quelli..”

Vasco Rossi tuona su Instagram pubblicando un messaggio contro chi diffonde notizie false e diffamatorie nei suoi confronti. Il rocker di Zocca che continua a sensibilizzare i propri fans sull’uso della mascherina per evitare di contenere i contagi da coronavirus, con un post, ha ribadito l’importanza di indossare la mascherina sia per tutelare la propria salute ma anche quella altrui. In questi mesi, il Komandante non si è mai negato ai propri fans incontrandoli e posando con loro in foto ricordo, ma senza mai rinunciare alla mascherina. “Io la mascherina la metto anche sulle mani e pretendo che la indossino tutti quelli che per qualsiasi motivo mi avvicinano. Gli altri facciano come credono”, scrive Vasco che, durante l’emergenza sanitaria, ha sempre esortato il proprio pubblico ad osservare tutte le misure necessarie per evitare il contagio da coronavirus.

Vasco Rossi contro gli haters: “La giustizia gli farà pagare il conto”

Vasco Rossi si affida alla giustizia per mettere fine ai commenti negativi sul proprio conto. Il rocker di Zocca ha deciso di agire legalmente di fronte ad alcune notizie false sul proprio conto. “A tutti gli squilibrati, negazionisti, terrapiattisti, complottisti e socialmentecatti vari impegnati a insultarmi quotidianamente sul web dico di nuovo di andare allegramente a farsi fottere“, tuona sui social Vasco. Poi l’annuncio di aver provveduto legalmente contro qualcuno: “Ho provveduto a querelare un paio di farabutti che diffondono notizie false e diffamatorie nei miei confronti, sarà la giustizia a fargli pagare il conto…se saranno in grado di farlo..in ogni caso sarà tutto devoluto in beneficenza”, conclude il rocker che sta continuando ad allenarsi per arrivare in perfetta forma a giugno 2021 quando tornerà ad infiammare l’Italia con la sua musica live.





© RIPRODUZIONE RISERVATA