Vasco Rossi, video “Una canzone d’amore buttata via”/ Nuovo singolo a Danza con me

Una canzone d’amore per cominciare il 2021. Ce la regala Vasco Rossi, il cui nuovo attesissimo singolo è uscito proprio oggi, 1° gennaio 2021. Il brano si chiama “Una canzone d’amore buttata via” e la presenterà in esclusiva a “Danza con me“, lo show di Rai1 della sera di Capodanno con Roberto Bolle. Potete però già ascolatare la canzone, diffusa già ovunque, a partire dalle radio, per un ascolto collettivo. Vasco Rossi però aveva già anticipato qualcosa, nello specifico alcuni suoi versi: “Sembra strano anche a me. Sono ancora qui a difendermi e non è mica facile”.

La curiosità dei fan comunque è finita oggi, con l’uscita del primo inedito dell’album che è attualmente in lavorazione e che arriverà dopo l’estate per colmare quel vuoto che ha lasciato con il suo ultimo lavoro di studio, “Sono Innocente”. «Non poteva uscire quest’anno, doveva per forza uscire nel 2021, l’anno della rinascita. E andare da Bolle, il mito mondiale della danza, è una combinazione astrale unica e beneagurante», ha dichiarato il rocker, pronto a tornare protagonista.

VASCO ROSSI TORNA IN TV DOPO 15 ANNI DI ASSENZA

Se Roberto Bolle balla Vasco Rossi, allora la danza incontra il rock ed è subito spettacolo che si intreccia a poesia. Il ballerino, dunque, interpreterà il nuovo singolo “Una canzone d’amore buttata via” con una coreografia da sogno. La passione del rocker per la danza, del resto, è nota. L’Etoile Eleonora Abbagnato, ad esempio, fu scelta come protagonista del video “Ad ogni costo”. Va menzionato poi il lavoro per il Teatro alla Scala, “L’altra metà del cielo”, balletto andato in scena nel 2012 con le sue canzoni al femminile arrangiate in chiave classica dal Maestro Celso Valli e danzate dal corpo di ballo della Scala. Tra l’altro Vasco Rossi torna in televisione dopo 15 anni. Una lontananza dovuta al fatto che questo non è il suo mezzo preferito: il palco dei concerti è il suo habitat naturale e se deve comunicare con i fan, oltre che con la sua musica lo fa con i social. L’ultima apparizione televisiva risale infatti al 2015, al Festival di Sanremo di Paolo Bonolis. Chiuse il cerchio aperto 22 anni prima con “Vita spericolata” per aprirne uno con “Un senso”.





