Vauro: “Babbo Natale ciccione pedofilo”/ Video, Del Debbio “Lo vedi solo tu così…”

Stanno facendo discutere, e non poco, le dichiarazioni rilasciate ieri sera, in diretta tv, dal vignettista Vauro, su Babbo Natale. Parlando negli studi di “Dritto e rovescio”, programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, ha spiegato: “Babbo Natale, un ciccione con un’aria anche vagamente pedofila, vestito di rosso”. Si stava discutendo delle tradizioni natalizie e del presepe, ma ad un certo punto ha preso la parola dicendo: “E’ vero che a Natale si festeggia la nascita del Bambin Gesù, basta circolare e non ci vuole una ricerca sociologica. Ma la stragrande maggioranza dei bambini, anche quelli che vanno all’oratorio, sapete chi aspetta? Babbo Natale un ciccione con un’aria anche vagamente pedofila vestito di rosso”. Indignazione e stupore in studio, con numerose persone che si sono dissociate dalle affermazione di Vauro, a cominciare dal conduttore Del Debbio, che come scrive Il Giornale, si è rivolto al vignettista dicendo che non era il caso di affermare delle sciocchezze.

VAURO CHOC SU BABBO NATALE: POCHI GIORNI FA LA VIGNETTA DEL PRESEPE

Peccato però che Vauro non fosse ancora contento, ed abbia ribadito il proprio pensiero dicendo “e l’ha quest’aria…”. A quel punto ha ri-replicato Del Debbio dicendo che Vauro è “l’unico in Italia che ci vede un pedofilo. Fatti delle domande”. Vauro era finito nell’occhio del ciclone soltanto qualche giorno fa, per aver ritratto il presepe in maniera dissacrante, scrive ancora l’edizione online de Il Giornale. Nella vignetta si vede San Giuseppe con le sembianze di Matteo Salvini, leader della Lega, mentre la Madonna ha gli stessi tratti della segretaria generale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. In mezzo ai due c’è il Bambin Gesù, che si rivolge a entrambi dicendo: “Mi sa che quest’anno chiedo asilo politico a Bibbiano”. A novembre, invece, Vauro aveva fatto discutere per aver definito due esponenti di Fratelli d’Italia due “pezzi di m”, dopo che questi si erano recati presso le case popolari di Bologna abitate da stranieri. Clicca qui per il video di Vauro su Babbo Natale

