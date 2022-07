VazzaNikki, chi sono?/ Greenwashing al Jova Beach Party? “Uno scempio”, il web si spacca

I Vazzanikki, Jova Beach Party con polemica

Nei giorni scorsi i Vazzanikki hanno preso parte ad una tappa del Jova Beach Party, uno dei concerti estivi più attesi e chiacchierati di Italia. La partecipazione del gruppo è stata motivo di orgoglio per i suoi componenti, felici di portare sul palco con coraggio e ironia la propria musica. Una musica che vede le primi luci nel 2009, quando i membri del gruppo si esibivano con cover e soprattutto brani ironici e no sense in spettacoli live. Dopo aver ottenuto un discreto successo, hanno preso parte a diversi show importanti nel panorama televisivo attuale, come ad esempio nel programma di Valerio Lundini, “Una Pezza di Lundini”. Quindi arriviamo alla chiamata più recente di Jovanotti al Jova Beach Party.

JOVANOTTI CELEBRA NOZZE GAY AL BEACH PARTY/ La ‘tribù’ che cancella le vere urgenze

I Vazzanikki nel mirino del web dopo il concerto con Jovanotti: “Potevate evitare”

Una partecipazione, quella dei Vazzanikki al Jova Beach Party, che non ha messo tutti d’accordo e che, al contrario, ha diviso aspramente fan. “Suoniamo insieme a nostro cugino @lorenzojova che ci ha invitato al @jovabeachparty in quel di #MarinaDiCerveteri. Portatevi delle giacche pesanti perché comunque è all’aperto!“, avevano dichiarato i Vazzanikki con la solita ironia prima dell’evento.

Jova Beach Party 2022, Marina di Ravenna/ Ospiti e scaletta: Fedez, Tananai e Ballo

L’esibizione così non è stata solo cuoricini e applausi. Sulla pagina Instagram del gruppo, infatti, sono apparsi diversi commenti negativi e rimproveri nei confronti della band e del Jova Beach Party, con accuse di greenwashing e altre stilettate che non sono passate inosservate. “Potevate non unirvi a questo scempio”, il suggerimento di un utente deluso. “Vi chiameremo i Vazzarikki”, scrive un altro. “Cosa non si fa per due spiccioli”, il commento amaro di un internauta.

LEGGI ANCHE:

Cecchetto: “Jovanotti? Mi colpì subito”/ “Mia moglie e i miei figli pazzi di lui”

© RIPRODUZIONE RISERVATA