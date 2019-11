Veera Kinnunen/ Da Stefano Oradei a Osvaldo: “Chi mi rende felice è…” (ItaliaSì)

Veera Kinnunen a ItaliaSì per raccontare la sua verità in merito al “triangolo” amoroso che l’ha vista protagonista nei mesi scorsi. La ballerina, pronta per cominciare una nuova stagione a Ballando con le Stelle, vuole replicare alle dichiarazioni rilasciate negli ultimi tempi dall’ex fidanzato Stefano Oradei. I due si sono conosciuti nel programma di Milly Carlucci, che poi ha fatto da sfondo alla crisi e quindi alla rottura. Per settimane Veera Kinnunen è stata al centro del gossip a causa delle voci sul presunto tradimento con Dani Osvaldo, con cui ha ballato nell’ultima edizione del dance show. Dopo essere stata attaccata, anche duramente, è pronta a dire la sua verità su quanto accaduto. I fan però si aspettano anche chiarezza in merito alla sua relazione con l’ex attaccante. Veera Kinnunen e Osvaldo stanno ancora insieme? E perché sui social non pubblicano foto e video in cui sono insieme? Sono dunque tante le domande a cui la ballerina dovrà rispondere a ItaliaSì nella puntata di oggi.

Veera Kinnunen a teatro prima di raccontare la sua verità a ItaliaSì

Da una parte il passato, quindi la relazione finita con Stefano Oradei, dall’altra il presente, fatto di rumors riguardo la presunta rottura con Dani Osvaldo. Oggi dunque Veera Kinnunen avrà occasione di fare definitiva chiarezza sulla sua vita sentimentale, per gettarsi poi a capofitto sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle, che si apre con la versione “on the road”. Un atto necessario visto che ritroverà l’ex fidanzato nel programma, visto che entrambi sono stati confermati da Milly Carlucci. Ma soprattutto nei confronti dei fan che tanto li hanno coccolati e amati in questi anni. Intanto tengono banco le voci su lei e Osvaldo. Ieri, ad esempio, Veera Kinnunen è andata a teatro per lo spettacolo “Ricette d’amore”, a cui lavorano anche Samanta Togni e Matilde Brandi. Ha condiviso qualche momento nelle Instagram Stories, ma dell’ex calciatore nessuna traccia, a conferma di una distanza che si fa sempre più “rumorosa”. Ma questo è solo uno dei tanti indizi analizzati dai fan sui social.

Veera Kinnunen, da Stefano Oradei a Dani Osvaldo ma…

L’amore ai tempi dei social è fatto anche di “like”. E infatti Veera Kinnunen e Dani Osvaldo da tempo non condividono né foto di coppia né dediche. La passione scoppiata grazie a Ballando con le Stelle potrebbe essersi rivelata un fuoco di paglia. Lui pubblicava foto da Buenos Aires, con la madre e gli amici di sempre, lei era in Italia. Visto che i due prima non risparmiavano scatti romantici insieme, sembra proprio che la loro storia sia ormai giunta al capolinea. Un altro indizio arriva direttamente dalle sue parole. Nei giorni scorsi ha infatti pubblicato un post significativo. «Oggi non mi sento per niente carina. Forse per il brufolo grosso come l’America che ho in fronte, oppure per l’infiammazione all’occhio destro che ho», ha scritto aggiungendo un emoticon sorridente. Poi la precisazione: «Non lo dico per pescare complimenti ma per condividere con voi. Qindi che faccio, mi chiudo in camera? No. Vado a vedere uno spettacolo di danza… Il che mi rende felice». Ma con lei non c’è Osvaldo: «Con la mia miglior amica.. Colei che mi rende sempre felice. Che mi prenderà in giro per il mio brufolo.. Ciò che mi farà ridere».



