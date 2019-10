Veera Kinnunen e Dani Osvaldo si sono lasciati? / Oradei torna a lavorare con lei

Veera Kinnunen e Stefano Oradei tornano a lavorare insieme: che fine ha fatto Dani Osvaldo? Ah, saperlo… direbbe Alberto Dandolo. Ma procediamo per step. Milly Carlucci ha lanciato lo scoop bomba tra le pagine del settimanale DiPiù, confermando che l’ex coppia lavorerà ancora fianco a fianco: “Ne sono molto felice. Per Veera e Stefano il rispetto reciproco e la civiltà dei rapporti hanno prevalso su tutto il resto. Sono due grandi professionisti e due persone serie: li stimo moltissimo”. Proprio la conduttrice, lo scorso agosto intervistata da Chi, in merito alla sfuriata pubblica fatta ad Oradei, aveva svelato come erano effettivamente andate le cose: “Fui costretta a fare quel discorso perché uscirono delle immagini, non proprio edificanti, dove Veera e Stefano discutevano animatamente, e quel momento lì, se proprio vogliamo dirla tutta, fu concordato con entrambi per chiudere una volta per tutte, l’argomento. La cosa peggiore che si possa fare al pubblico da casa è far finta di nulla e, se succede qualcosa, è giusto chiedere scusa e ripartire”.

Veera Kinnunen e Stefano Oradei tornano a lavorare insieme: ecco da quando

Ma se Veera Kinnunen e Stefano Oradei tornano a lavorare insieme, che fine ha fatto Dani Osvaldo? Nessuna ufficializzazione sulla fine della loro storia d’amore ma, a quanto pare è già naufragata. I due non postano più scatti insieme ed hanno anche reciprocamente smesso di seguirsi su Instagram, chiaro “sintomo” di una evidente rottura. Vera e Stefano sono stati ufficialmente confermati per Ballando on the road, il talent show in giro per l’Italia che debutterà il prossimo 2 novembre. Dopo mesi di silenzio, lo scorso mese Stefano Oradei si è confidato da Eleonora Daniele, durante Storie Italiane: “Il mio cuore al momento è chiuso, soprattutto dopo la rottura di una lunga storia. Amore per me è capire, comprendere, gioire e un sentimento così profondo va vissuto e, soprattutto, coltivato”. La fine del rapporto con Veera, però, ha fatto scoprire a Stefano le persone di cui potersi fidare, quelle che non lo avrebbero mai lasciato solo in un momento così particolare della sua vita: “Dopo la fine della storia con Veera ho ritrovato i miei amici, i miei cari, le persone che per lavoro avevo trascurato, quello che sono lo devo a loro. Consiglio a tutti di dedicare più tempo a se stessi per ragionare e capire quali sono le cose importanti della vita”.

