Raimondo Todaro/ “Con Francesca Tocca siamo complici. Oradei e Vera Kinnunen? Può succedere”

Raimondo Todaro e il rapporto con moglie Francesca Tocca…

Raimondo Todaro di Ballando con le Stelle è uno dei quattro consiglieri della nuova puntata di Italia Si, il programma del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Il ballerino è porto a raccontare della sua vita lavorativa, ma anche di quella privata. Raimondo Todaro da diversi anni è felicemente sposato con Francesca Tocca, una ballerina che ha conosciuto proprio ballando. Un amore importante quello nato tra i due che nel 2013 sono diventati genitori della piccola Jasmine, mentre l’anno dopo hanno deciso di sposarsi. A raccontare come è nato l’amore con Francesca ci ha pensato proprio il ballerino professionista di Ballando con le stelle durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. “Ci siamo innamorati ballando e ci siamo esibiti tante volte insieme…Ora, invece, lavoriamo separatamente…Io a Rai1 e lei a Canale 5 in due programmi concorrenti…Ma non manchiamo mai di supportarci e di fare il tifo l’uno per l’altra…Siamo sempre complici, mai rivali…” ha detto Todaro.

Raimondo Todaro sul suo futuro a Ballando con le Stelle: “Milly Carlucci mi conosce”

Durante l’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Raimondo Todaro ha parlato anche del suo futuro a Ballando con le stelle e della papabile partner che lo accompagnerà durante l’edizione 2020. Nelle ultime settimane stando ad alcune indiscrezioni si vociferava l’arrivo di una comica, ma a rivelare qualcosina in più ci ha pensato proprio il ballerino che ha detto: “si, è un’idea, visto che finora ho avuto al mio fianco persone di tutti i generi…Però, per la scelta, mi rimetto sempre a Milly Carlucci: lei mi conosce e sa che tipo di allieva mi stimola e mi sprona a dare il meglio come insegnante…”. Non solo, Todaro ha anche detto la sua in merito alla polemica sentimentale scoppiata durante l’ultima edizione e ha coinvolto Oradei, Vera Kinnunen e Dani Osvaldo.

Raimondo Todaro su Oradei e Vera Kinnunen: “può succedere”

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha fatto tanto parlare di sè anche per il menage a trois tra Oradei e Vera Kinnunen e l’ex calciatore Dani Osvaldo. A distanza di diversi mesi dalla fine del programma, Oradei e Vera Kinnunen si sono lasciati con la ballerina che ha cominciato a frequentare proprio Dani Osvaldo. “Può succedere che una storia finisca… Sono certo che il tempo metterà tutto a posto… L’importante è guardare avanti e non indietro… Auguro comunque tanta felicità a tutti…” ha detto il ballerino augurando a tutti tanta felicità!



