Stefano Oradei/ “Storia con Vera finita per Osvaldo? Non so, sulla nostra sfuriata…”

Stefano Oradei, noto ballerino di “Ballando con le stelle”, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Storie Italiane, registrata nella giornata di ieri. “A breve andrò a Singapore per insegnare danza”, esordisce lo stesso Oradei, che poi si racconta parlando della sua storia d’amore con Vera Kinnunen, collega di “Ballando”, con cui ha avuto una lunghissima relazione di ben 11 anni. “Vedere le immagini mi tocca, sono stati anni meravigliosi, come ho sempre detto – dice Stefano con la voce strozzata dalle lacrime – è un momento di emozione ma di piacere nel ricordare le cose belle. La danza mi ha fatto diventare l’uomo che sono, mi ha dato tutto, e tutto questo è stato fatto insieme. Lo voglio ricordare come una delle cose più belle della mia vita. Non mi sarei aspettato di emozionarmi”.

STEFANO ORADEI E LA SUA STORIA FINITA CON VERA KINNUNEN

“Sono felice di tutto quello che siamo stati – prosegue Stefano, sempre fra le lacrime – non voglio vivere un’emozione negativa e so che per lei è la stessa cosa. Abbiamo avuto alti e bassi – aggiunge – ma come tutte le coppie. Io voglio ricordare solo cose belle anche per un rispetto nei confronti di Vera”. Si passa quindi a parlare della storia di Vera con Osvaldo, ex calciatore nonché concorrente dell’ultima edizione di Ballando: “La nostra storia si è chiusa prima – sottolinea Oradei – poi lei ha fatto la sua scelta. Il nostro rapporto finito per il loro incontro? Non lo so, ci siamo divisi prima che lei stesse con Dani, non c’è altro da andare a ricercare, non è stato quello il mio obiettivo. La nostra discussione ripresa dai giornali? Era finita la puntata di Ballando, c’è stato un attimo di stanchezza e poi una discussione fra due innamorati, è finita tutta lì. Dopo quella “sfuriata” ci siamo a poco a poco allontanati e poi la cosa è finita. Dopo che ci siamo lasciato ho fatto tutta l’estate per dedicarmi a me e crescere professionalmente”. In studio passano poi le immagini in cui Stefano chiede scusa a Vera in diretta tv: “Ho sentito il dovere di farlo visto che eravamo una coppia pubblica, non doveva accadere quella discussione”.

