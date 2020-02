Vele Scampia: iniziata demolizione Vela Verde/ Prende il via il progetto “Re-Start”

E’ iniziata ufficialmente stamane la demolizione di uno degli edifici che vanno a comporre le famose Vele di Scampia, edifici popolari divenuti noti in particolare grazie alla serie tv Gomorra. Come riferito dall’edizione online del quotidiano Il Mattino, le operazioni sono scattate alle ore 11:17, e riguardano la Vela Verde. Prende così il piede il progetto nominato “Re-Start Scampia”, che prevede che le tre vele A, B e C, vengano abbattute, e la B rigenerata. Il quartiere di Scampia, ed in particolare le Vele, è sempre stato associato a degrado, malavita e spaccio di droga, una zona complicata della periferia napoletana dove vivono comunque anche persone per bene, che cercano di emergere e di distinguersi dagli altri, dando vita ad associazioni e progetti sociali, o semplicemente, cercando di vivere il più possibile una vita normale. Numerosi gli applausi dei cittadini quando le ruspe sono entrate in azione, e uno di questi ha gridato al sindaco De Magistris, presente anch’egli: «Abbattila e abbatti anche i pregiudizi che ci hanno addossato».

VELE SCAMPIA: GIA’ 800 NUCLEI FAMIGLIARI TRASFERITI

La Vela A è alta 45 metri, e in totale saranno 50mila i metri cubi da demolire, per un’area di ben 1800 metri quadrati. La demolizione durerà una quarantina di giorni, terminando attorno alla fine di marzo, inizio parile. Il progetto originale, realizzato negli anni ’80 su disegno dell’architetto Franz di Salvo, prevedeva 7 edifici su due lotti, tre in uno e i restanti quattro in un altro. Già tre vele sono state abbattute fra il 1997 e il 2003, ed ora si procederà all’abbattimento di altre tre, a completamento del progetto di riqualificazione della zona. Più di 800 nuclei famigliari sono stati trasferiti dal quartiere di Scampia a nuovi comparti di edilizia residenziale, fra cui i 124 nuovi alloggi realizzati in via Gobetti. La speranza è che il nuovo progetto ponga definitivamente fine al degrado del quartiere, favorendo invece una periferia a misura d’uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA