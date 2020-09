Venezia 77, da Monica Bellucci a Tilda Swinton/ Red carpet ridotto e tanti ospiti vip

Sono in tanti, in queste ore, gli ospiti vip che sono giunti al Lido di Venezia in occasione della 77esima Mostra del Cinema che prende il via oggi, mercoledì 2 settembre. Da Monica Bellucci a Tilda Swinton che con mascherina e braccia incrociate sul petto omaggia l’iconico “Wakanda forever”. Il Red carper in emergenza Coronavirus quest’anno è ridotto e “vietato al pubblico” ma non mancano certamente le presenze di primo livello. La Swinton, come rammenta Tgcom24, dopo essere stata premiata nel 2008 come non protagonista nel film Michael Clayton, nelle passate ore è giunta alla Mostra del Cinema di Venezia per il cortometraggio La voce umana, girato con Almodóvar. Venezia 77 però per lei sarà anche l’occasione per poter gioire grazie ad un momento certamente emozionante che potrà vivere in seguito alla consegna del Leone d’Oro alla carriera. Non mancheranno molti altri ospiti attesi, alcuni al Lido altri in collegamento video in quella che assumerà i contorni di una edizione certamente insolita. Tra coloro che saranno presenti fisicamente, non possiamo non ricordare Anna Foglietta, la madrina dell’edizione che presenterà le cerimonie di apertura e chiusura.

VENEZIA 77, GLI OSPITI VIP FISICAMENTE PRESENTI ED IN VIDEO

Tra gli altri attesi ospiti vip di Venezia 77 anche gli attori Linda Caridi e Adriano Giannini, sul red carpet di oggi in occasione del film di apertura che li vede protagonisti, Lacci. Con loro anche i colleghi Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher. Molti altri nomi potrebbero intervenire fisicamente per presentare i loro film in concorso e non solo: Pierfrancesco Favino, Monica Bellucci, Gianfranco Rosi, Emma Dante, Luca Guadagnino, Stefano Accorsi, Valeria Golino e Paolo Conte. Quest’ultimo è il protagonista di un documentario interamente dedicato a lui. Tilda Swinton non sarà invece la sola star internazionale. Ad essere fisicamente presenti i membri della giuria, a partire dalla presidente Cate Blanchett e poi Matt Dillon, Veronika Franz, Joanna Hogg, Nicola Lagioia, Christian Petzold e Ludivine Sagnier. In collegamento video invece saranno Helen Mirren, Shia LaBoeuf e Regina King, che interagiranno virtualmente con la Mostra del cinema di Venezia, giunta alla sua 77esima edizione.



