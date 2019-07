Venezia, nave da crociera sbanda: incidente sfiorato/ Video: panico su yacht e a riva

Tragedia sfiorata a Venezia, dove una nave da crociera ha sbandato e rischiato l’incidente. Sulla città stava infuriando la burrasca di grandine e vento quando la prua della Costa Crociere è arrivata a sfiorare uno yacht che era ancorato in Riva Sette Martiri, oltre che altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto. La nave Costa Deliziosa in quel momento stava uscendo dal porto, guidata dai rimorchiatori. Forse a cause delle proibitive condizioni meteo, ha avuto difficoltà a mantenere la rotta. E quindi all’altezza dei Giardini il pilota ha azionato la sirena prolungata dell’emergenza, mentre i rimorchiatori di prua provavano a raddrizzarla. Non sono mancati momenti di panico tra i passeggeri che si trovavano sui vaporetti, ma anche a riva sono stati vissuti momenti di paura. Il timore è che si ripresentasse la situazione del 2 giugno scorso, con la collisione tra la Msc Opera e un battello granturismo. La procura di Venezia comunque aprirà un fascicolo, come atto dovuto, sullo sbandamento della nave. Lo riporta l’Ansa, che cita fonti accreditate della Magistratura. Ma al momento sul fascicolo non ci sarebbe intestazione di reato né nomi.

VENEZIA, NAVE COSTA CROCIERE SBANDA E RISCHIA INCIDENTE

Al momento l’indagine si basa su testimonianze e video su Internet, quindi si attendono rapporti ufficiali di tutti gli enti responsabili a diverso titolo della navigazione in laguna. Il presidente dell’autorità portuale di Venezia, Piero Musolino, ha commentato la vicenda: «Ci riserviamo di avviare una tempestiva verifica per appurare se la nave avesse ricevuto i necessari permessi e ottemperato alle necessarie verifiche». Inoltre, ritiene necessario un incontro con la Capitaneria di Porto per valutare l’adozione di altre misure affinché il traffico navale avvenga in sicurezza per la città. Dal canto suo Costa Crociere, ricostruendo quanto accaduto oggi a Venezia con la Costa Deliziosa, ha fatto sapere che la manovra è legata al «violento, straordinario ed improvviso evento meteorologico che ha interessato tutto il Nord Est questo pomeriggio». La nave è stata quindi colpita da «violente raffiche che hanno causato una deviazione durante il passaggio nel Canale della Giudecca». La compagnia ha puntualizzato che «il Comandante ha sempre mantenuto il controllo della nave pur in condizioni di estrema ed improvvisa difficoltà». La nave della Costa Crociere ha poi ripreso il viaggio verso la destinazione pianificata.





