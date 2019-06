Venezia, nave da crociera MSC contro battello/ Video, paura, urla e feriti

Incidente a Venezia, coinvolta una nave da crociera e un battello di turisti. Nel canale della Giudecca, nella splendida città lagunare, la nave della MSC denominata Opera, si è scontrata con il lancione turistico Michelangelo, questa mattina 2 giugno 2019. Impressionanti le immagini che immediatamente sono circolate in rete, in cui si nota l’imponente gigante dei mari travolgere il battello a sirene spiegate, per poi finire contro la banchina in un rumore di lamiere contorte. Due sono in particolare i video (che trovate postati qui sotto) pubblicati sul web, uno ripreso da lontano, in cui si nota appunto lo scontro fra le due imbarcazioni, e uno ben più drammatico, che riprende la Opera mentre travolge il battello e si schianta contro la banchina fra le urla della gente e il fuggi-fuggi generale. Numerosi infatti i turisti che si sono spaventati e che hanno iniziato a scappare vedendo l’imponente imbarcazione giungergli addosso.

VENEZIA, NAVE DA CROCIERA MSC CONTRO BATTELLO

In base a quanto riportato dall’edizione online del Corriere della Sera e del Gazzettino, vi sarebbero anche dei feriti visto che alcune persone sul battello che sarebbero cadute in acqua dalla passerella, dopo l’impatto fra i due scafi, e quattro di essere sarebbero state anche soccorse e trasportate in ospedale (risultano essere ferite in maniera lieve). Fortunatamente i passeggeri del lancione turistico sono riusciti ad uscire in fretta e furia dalla neve, prima che l’imponente crociera li travolgesse. In base alla ricostruzione effettuata, si sarebbe trattato di una manovra sbagliata di attracco, visto che la nave da crociera in quel momento era trainata dai rimorchiatori, che non sono però riusciti a governare il cosiddetto scarrocciamento (il trascinamento del mezzo per via della corrente), finendo così contro il battello e la banchina di San Basilio-Zattere. Un incidente che ancora una volta ripropone la polemica delle navi da crociera nel canale di Venezia, giudicate da molti pericolose oltre che “inquinanti” dal punto di vista estetico. Di seguito il video di quanto accaduto

I VIDEO DELL’INCIDENTE A VENEZIA







