Venezuela, gli Stati Uniti propongono la grazia a Maduro: deve lasciare il potere

Gli Stati Uniti avrebbero messo sul piatto una proposta per Maduro, numero uno venezuelano che potrebbe ricevere la grazia in caso di abbandono del potere, a sostenerlo è il Wall Street Journal tirando in ballo fonti ben informate sulla questione, sarebbe già scattata una serie di colloqui con Maduro per convincerlo ad abdicare a breve giro di posta e ottenere quindi un beneficio non certo di poco conto, la proposta è quella di andarsene prima che scada il suo mandato alla casa Bianca, il prossimo gennaio.

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora guerra Ucraina: spento l'incendio a Zaporizhzhia. Chiuse le Olimpiadi 2024

Maduro si ritrova a fare i conti con una serie di incriminazioni da parte del dipartimento di giustizia americano e già nel 2020 gli Stati Uniti hanno messo sul piatto una ricca offerta da 15 milioni di dollari per ottenere informazioni che potessero dare il via libera al suo arresto.

Stati Uniti, la proposta per Maduro: il retroscena

Il Wall Street journal ha ricostruito così la situazione tra Stati Uniti e Venezuela, con la proposta finita sul tavolo di Maduro, ora chiamato a prendere una decisione: “Tre persone che hanno familiarità con le decisioni dell’amministrazione Biden, una di queste persone ha detto che gli Stati Uniti hanno messo “tutto sul tavolo” per convincere Maduro a lasciare il Paese prima della scadenza del suo mandato a gennaio”.

Omicidio Pierina Paganelli, Dna su bisturi e gonna la chiave per la svolta?/ Reperti potenzialmente decisivi

L’operazione rappresenta un barlume di speranza per l’opposizione che da ormai diverse settimane sta tentando in ogni modo di dimostrare la vittoria dell’ex diplomatico Edmundo Gonzalez Errutia, gli Stati Uniti invece si sono detti aperti non solo a concedere la grazia a Maduro, ma anche a non chiedere l’estradizione di altre figure del regime già accusate, come un maxi traffico di cocaina negli Usa. Intanto Maduro si è detto disponibile al dialogo con Washington, chiedendo in cambio rispetto e di non impicciarsi negli affari del Venezuela.