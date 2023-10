Vera Gemma: chi é il fidanzato top secret?/ Dopo la rottura con Jeda…

Domenica in, Vera Gemma é attesa tra gli ospiti in studio

Per la quota ex naufraga piratessa nel suo Le piratesse con Soleil Sorge a L’isola dei famosi 2021, Vera Gemma é attesa tra gli ospiti a Domenica in. L’artista e figlia d’arte di Giuliano Gemma, che mira alla vittoria alla cerimonia degli Oscar é prevista tra gli ospiti per un’intervista esclusiva a Domenica in, nell’appuntamento TV domenicale del 1° ottobre 2023 in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming online su Raiplay.

E, intanto, relativamente alla vita privata dell’attesa ospite , l’occhio pubblico si chiede se Vera Gemma sia sentimentalmente impegnata con un nuovo fidanzato, compagno di vita subentrato nel suo cuore dopo il più giovane, Jeda, che l’ha accompagnata nella corsa da naufraga come ospite fisso in studio a L’isola dei famosi 2021. Di recente, come indicato su Chi magazine, si é registrata alla cronistoria del gossip la fine della lovestory tra Vera Gemma e Jeda: “Gemma torna single. È finita la relazione tra l’attrice Vera Gemma e il baby fidanzato Jeda, 22enne manager di musica trap. È stata lei a troncare la relazione, ma i due sono rimasti in buoni rapporti”.

Il sospetto generale dell’occhio pubblico sull’ospite a Domenica in

Che l’ospite Vera Gemma a Domenica in abbia un fidanzato top secret, intanto, non si direbbe un’ipotesi azzardata, per gli esperti del gossip e i fan dell’artista. Questo, dal momento che nell’ultimo periodo la beniamina pop non rilascia alcuna dichiarazione sulla vita sentimentale. E il silenzio mediatico sulla vita privata da parte dell’artista solleva il sospetto generale che Vera Gemma abbia voltato pagina in amore e che voglia tenere lontana la sua vita privata dalle influenze della cronaca rosa, che sempre piu spesso compromette la riservatezza dei rapporti interpersonali tra i vip e i loro partner, nip, altrettanto o più o meno vip.

