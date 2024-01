VERA GEMMA “ASIA ARGENTO? QUANTI PREGIUDIZI SU DI NOI”/ “Mio figlio Maximus il mio grande amore”

Vera Gemma racconta a Verissimo l’ossessione per la bellezza che l’ha sempre circondata. «Io e mia sorella dovevamo essere all’altezza della bellezza di papà. Anche per i paragoni crudeli della gente… ho avuto un rapporto con il mio aspetto fisico molto conflittuale, ma oggi mi piaccio. Mi trovo anche abbastanza bella», spiega l’attrice. A 17 anni furono costrette a rifarsi il naso. «Pensavo che i miei genitori fossero in buona fede. Poi ho capito che non era normale, bisogna insegnare i figli ad accettarsi. Non voglio condannare mia madre e mio padre, ma non era la cosa giusta da fare». L’attrice parla anche delle difficoltà professionali che ha incontrato: «Mi hanno chiuso le porte in faccia per 24 anni, tuttora in Italia non mi fanno lavorare, le proposte mi arrivano dall’estero. Mi sembra che perdonino tutto a tutti, tranne a me. Artisticamente si dava per scontato che non avessi talento, ma non mi davano modo di dimostrarlo. Non mi sono mai arresa e sapevo che prima o poi ce l’avrei fatta».

A proposito delle sue delusioni di amore, Vera Gemma conferma di essere single e racconta: «Volevo farmi amare da persone alla deriva perché ero più fortunata, quindi la colpa era anche mia se si approfittavano di me, invece bisogna farsi amare per quello che si é». Invece, sul rapporto con Asia Argento: «Mi ama disinteressatamente per quella che sono. Era geniale e speciale già da bambina, abbiamo sempre avuto un rapporto molto profondo, anche dal punto di vista artistico. C’è un’idea di noi “sesso, droga e rock’n’roll”, invece stavamo a leggerci le poesie». Infine, sul figlio Maximus: «Vivo per lui, è molto dolce. Sono proprio innamorata, l’amore più grande ce l’ho ed è quello di mio figlio». (agg. di Silvana Palazzo)

Vera Gemma ospite a Verissimo: la ‘bugia’ a papà Giuliano e gli amori

Vera Gemma è una degli ospiti della puntata di Verissimo del 7 gennaio 2024. L’attrice, figlia del celebre Giuliano Gemma, è pronta a raccontarsi tra successi, tormenti e vita privata, come d’altronde ha fatto di recente in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Vera ha svelato di aver fatto in passato molti lavori particolari, come la domatrice in un circo e la spogliarellista a Los Angeles, un lavoro quest’ultimo che ha però tenuto sempre nascosto ai suoi genitori.

“Papà? Gli avevo raccontato che mi esibivo come ballerina di tip tap. – ha rivelato nell’intervista Vera Gemma – I miei a me e mia sorella hanno fatto studiare di tutto, pure tip tap, non sapevano, poverini, che in Italia per fare successo non devi saper fare niente“. D’altronde Vera non ha mai fatto mistero di essere attratta dal pericolo, anche quando si tratta di amore.

“A livello di uomini, ho cercato proprio fra i criminali, – ha ammesso Vera nell’intervista, spiegando – mi piacevano quelli usciti dal carcere, sentivo la loro rabbia, volevo aiutarli. La mia vita era un set meraviglioso, ma soffrivo anche, parlavo la stessa lingua di quei disperati”. Negli anni le cose sono cambiate un po’: “Ora sono più sveglia, il film racconta la fase in cui non ero ancora madre. Ma trovo ancora più affascinanti i delinquenti che i figli di papà“.

L’amore però Vera Gemma lo ha poi trovato anche in uomini diversi che sono diventati i suoi mariti. “Il primo è un campione di kung fu marocchino-parigino, bello come il sole. Mi sono sposata sull’onda di una passione non pensando di invecchiare con lui, non sono una che dà sacralità al matrimonio. – ha raccontato l’attrice – Il secondo è il padre di mio figlio, bravissimo musicista blues e bravissimo papà, l’ho sposato a Las Vegas perché mi sembrava un modo giusto per restare in America”, ha concluso.











