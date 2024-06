Vera Gemma concorrente del Grande fratello 2024?/ Contattata dalla produzione ma…

Vera Gemma: spunta l’indiscrezione sul Grande Fratello 2024

Vera Gemma sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello 2024? Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, tornerà in onda a settembre ed esattamente come nell’ultima edizione, il cast sarà composto da concorrenti nip e vip. Attualmente sono in corso i casting, ma per i vip, spuntano nomi clamorosi che sarebbero stati già contattati dalla produzione. L’ultimo nome accostato al reality sarebbe quello di Vera Gemma che, stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Oggi, sarebbe stata contattata dalla produzione del reality.

Vera Gemma sarebbe un nome forte per il Grande Fratello 2024 per la sua forte personalità come ha dimostrato durante la partecipazione ad altri reality ovvero Pechino Express e l’Isola dei Famosi. Ad oggi, tuttavia, quella riguardante Vera Gemma è solo un’indiscrezione.

Grande fratello 2024: non solo Vera Gemma, gli altri vip che sarebbero stati contattati

Quello di Vera Gemma sarebbe stato solo l’ultimo nome già contattato dalla produzione del Grande Fratello che avrebbe in mente una serie di nomi bomba da inserire nel cast accanto agli inquilini nip. Tra i nomi che stanno circolando in rete, secondo indiscrezioni riportate da Amedeo Venza e Daianira Marzano, ci sarebbe quello di Cristiano Iovino, personal trainer dei vip il cui nome è finito al centro del gossip prima per il presunto flirt con Ilary Blasi e poi la presunta lite con Fedez.

Tra gli altri nomi, inoltre, spuntano anche quelli di Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni e Paola Barale che, tuttavia, secondo Venza e la Marzano, avrebbe già rifiutato l’offerta. Per la nuova edizione del Grande Fratello, dunque, i lavori sono già in corsa e non si escludono sorprese per creare un cast forte e dinamico.











