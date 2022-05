Vera Gemma, dalla morte dei genitori alla droga/ Tutti i drammi: “Ho sofferto”

Tutti i drammi di Vera Gemma: la morte prematura dei genitori

La vita di Vera Gemma è stata costellata da amori, da grandi emozioni ma anche da molti drammi. La figlia di Giuliano Gemma ha dovuto affrontare molti dolori, molte sofferenze, a partire dalla morte prematura dei suoi genitori. Sua madre Natalia Roberti è scomparsa prematuramente nel 1995, quando lei aveva circa 20 anni. Una perdita per la quale l’attrice ha sofferto tantissimo, vivendo personalmente i momenti più drammatici della sua malattia.

Vera infatti raccontò di aver sofferto molto in quanto mai preservata e protetta dal dolore ma, anzi, sempre messa a contatto con la cruda verità. “Sopravvissuta? Tante volte, a partire dal dolore per la morte di mia madre: cinque anni di malattia, con lei che non mi ha mai preservata da nulla, cruda nelle sue verità” ha infatti raccontato in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano.

Nell’ottobre del 2013 Vera Gemma ha però dovuto fare i conti con l’improvvisa morte del padre Giuliano Gemma, rimasto ferito in un incidente e morto qualche ora dopo per un arresto cardiaco. Un dramma che ha segnato nel profondo Vera, essendo molto legata al padre. Non sono però gli unici drammi vissuti da Vera Gemma: “sono sopravvissuta a una serie infinita di situazioni pericolose nelle quali mi infilavo”, ha raccontato nel corso dell’intervista.

Parlando di soldi: “Me ne sono sputtanati tanti, con al mio fianco una lunga serie di fidanzati squattrinati e sfruttatori. Pagavo tutto io.” Nel corso dell’intervista ha infine ammesso di aver provato droghe: “La curiosità mi ha portato a provarle tutte, mi sono salvata solo perché non sono mai stata dipendente da niente.”

