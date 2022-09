Vera Gemma e la droga “Le ho provate tutte”/ “Mi sono salvata perchè non sono mai…”

Vera Gemma, il passato con la droga a Oggi è un altro giorno

Vera Gemma, la figlia dell’indimenticabile Giuliano Gemma, è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, mercoledì 21 settembre. Schietta e sincera è pronta ad aprire i cassetti dei ricordi raccontando anche i dettagli dei periodi più difficili della sua vita. In passato, Vera ha affrontato tanti momenti complicati al punto da definirsi una sopravvissuta. “Tante volte, a partire dal dolore per la morte di mia madre: cinque anni di malattia, con lei che non mi ha mai preservata da nulla, cruda nelle sue verità: ‘Preparati, manca poco, c’ è un Dio per tutti, trova il tuo e continua a lavorare” – ha raccontato nel 2020 in un’intervista rilasciata a Il Fatto quotidiano.

“E poi sono sopravvissuta a una serie infinita di situazioni pericolose nelle quali mi infilavo”, aggiungeva sempre al Fatto Quotidiano svelando di aver fatto uso, in passato, di diversi tipi di droga.

Vera Gemma: "Mi sono salvata dalla droga perchè non sono mai stata dipendente"

Non si è mai nascosta Vera Gemma che si è sempre raccontata senza filtri svelando tutto della propria vita, compreso il periodo in cui ha fatto uso di droga. Sull’uso di sostanze, infatti, nella lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano nel 2020, ha ammesso: “La curiosità mi ha portato a provarle tutte, mi sono salvata solo perché non sono mai stata dipendente da niente“, ha ammesso la Gemma che è riuscita a trovare la propria strada.

Oggi, la vita di Vera è totalmente cambiata e nel salotto di Serena Bortona è pronta a ripercorrere le varie fasi della sua vita che l’hanno portata ad essere la donna che è oggi.

