Jeda, fidanzato Vera Gemma/ “Siamo in crisi. Vediamo se le cose si sistemeranno”

Jeda è il fidanzato di Vera Gemma che oggi, mercoledì 21 settembre, è ospite della nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Una storia d’amore che ha appassionato il pubblico durante la partecipazione di Vera all’Isola dei Famosi e che ha superato anche la differenza d’età. I due si sono conosciuti durante il primo lockdown ed è stato Jeda a fare il primo passo come ha raccontato lui stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi.

“L’ho contattata per prima io su Instagram. Abbiamo parlato per ore e ore in videochiamata. Mi sono molto affezionato a lei ed è la persona più speciale che ho in questo momento. Ho capito fin da subito che non era una delle tante. Stare con una donna più grande è un’esperienza di vita”, ha spiegato Jeda. Un amore che, tuttavia, oggi sta attraversando un periodo difficile.

Per la relazione tra Jeda e Vera Gemma non è un momento sereno. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv, la figlia di Giuliano Gemma ha confermato la crisi senza, tuttavia, parlare di rottura. “Non è proprio ufficiale. Biagio (D’ANelli ndr) era in diretta su Instagram e io ero entrata in quel momento dicendo che eravamo in crisi. Mi ero lamentata. Ora vediamo se le cose si sistemeranno”.

Ospite di Serena Bortone, Vera racconterà come si è conclusa la crisi con Jeda? I due saranno riusciti a superare i problemi ritrovando il feeling e la complicità che li ha portati ad avere una storia d’amore?

