Vera Gemma, frecciatina a Guè Pequeno?/ Una foto sui social scatena i rumors…

Vera Gemma e il gossip con Gue Pequeno

Nuove indiscrezioni sulla presunta notte di passione che avrebbero trascorso insieme Vera Gemma e Gue Pequeno. Alberto Dandolo, sull’ultimo numero del settimanale Oggi, “È scoppiata la passione tra il rapper Guè Pequeno e Vera Gemma! Dopo un lungo corteggiamento online ad alta temperatura, il cantante e l’attrice hanno consumato la bruciate passione in quel di Milano” – si legge sul settimanale Oggi –

Guè Pequeno e Vera Gemma fidanzati?/ "Notte nel loft di lui dopo cena a lume di candela": indiscrezione...

“Dopo una cena a lume di candela al costosissimo ristorante giapponese Osaka, i due piccioncini avrebbero trascorso la notte nel loft meneghino del cantante. Guè è stato ammaliato da Vera oltre che per la sua avvenenza anche perché grandissimo fan di suo padre Giuliano. Forse non tutti sanno che a Cologno Monzese gira inoltre voce che Vera Gemma possa essere nella rosa dei candidati a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione de L’isola dei Famosi”, si legge ancora su Oggi. Una notizia che è diventata immediatamente virale scatenando anche reazioni diverse tra i protagonisti.

Vera Gemma e Guè Pequeno stanno insieme?/ "Il loro primo incontro risale a quattro mesi fa", lo scoop

La presunta frecciatina di Vera Gemma

Secondo quanto fa sapere Dagospia, dopo la diffusione del gossip, “Guè Pequeno è schizzato a Saint Moritz con il suo amatissimo e bonissimo autista preferendolo alla Gemma”. Sempre secondo Dagospia, Vera Gemma, in risposta al rapper, ha pubblicato una sua foto in cui non solo mostra la sua bellezza, ma tagga anche Marracash.

Un gesto che, a detta del sito di Roberto D’Agostino, potrebbe essere una frecciatina proprio a Guè Pequeno. “Una provocazione che non è passata inosservata al mondo trap e rap del bel Paese. Tutti scrivono: “Vera non merita Guè e fa bene a filtrare con il suo amico-nemico Marracash”, scrive ancora Dagospia.

VERA GEMMA "ASIA ARGENTO? QUANTI PREGIUDIZI SU DI NOI"/ "Mio figlio Maximus il mio grande amore"













© RIPRODUZIONE RISERVATA