Vera Gemma: “Ho avuto storie d’amore con due donne”/ “Oggi preferisco gli uomini e la loro stupidità”

Vera Gemma si sbottona a Oggi è un altro giorno: dal successo alla confessione sull'amore

Ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 21 settembre 2022, Vera Gemma racconta la gioia di aver vinto il Leone come miglior attrice per la sezione Orizzonti alla Mostra del cinema di Venezia 2022: “Mi ha preso un colpo! – ha rivelato – È stata una grande sorpresa, io ero consapevole del grosso lavoro che avevo fatto. Ce l’ho fatta: una volta nella vita ho dimostrato di avere talento. Mi basta pure così.”

Una risposta questa a chi non l’ha mai capita, ammette in studio: “Io ho molte idee di me stessa, sicuramente migliori di quelle degli altri. Io mi amo e mi stupisco di come non mi amino tutti. Molti infatti mi odiano.”

Vera Gemma: “Ho avuto storie d’amore anche con donne”

Vera Gemma, a Oggi è un altro giorno, entra anche in parentesi più private della sua vita. Dopo aver confermato la fine della relazione con Jeda dicendosi single, Vera confessa di aver avuto in passato storie d’amore anche con donne: “Ho avuto storie con un paio di donne però ho capito che mi piacciono gli uomini.” ha ammesso l’attrice. Specificando che “Ero in fase di sperimentazione, di una mi sono anche innamorata ma preferisco gli uomini e la loro stupidità. Con le donne è davvero pesante, la loro gelosia, le donne sono psicologicamente complesse… due donne è davvero troppo!”

