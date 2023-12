Vera Gemma: “Ho fatto il circo e la spogliarellista”/ “Non avevo mai fatto strip tease, però…”

Vera Gemma e la carriera nei circhi: “Diventare domatrice è venuto naturale“

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Vera Gemma ha ripercorso le tappe salienti della sua vita e della sua carriera. Figlia dell’indimenticabile Giuliano Gemma, l’attrice ha inseguito le orme del padre nel mondo della recitazione, strizzando l’occhio anche a differenti attività. Per esempio, ha iniziato a lavorare nei circhi come domatrice. “Nei circhi ci sono cresciuta, papà ha imparato lì a fare lo stunt man“, racconta.

Vera Gemma ricorda papà Giuliano: "Diceva sempre che ero speciale"/ "Ha fatto di tutto per darmi autostima"

Poi aggiunge: “Quando nel 2013 è morto, ho sentito il bisogno di ritrovarlo in un ambiente in cui lo amavano, ho iniziato a passare le giornate nei circhi, ho girato un documentario su quel mondo. Diventare domatrice è venuto naturale: entravo nelle gabbie per portare il cibo agli animali, che si sono abituati a me, mi hanno considerata capobranco“. In parallelo è arrivato anche un temporaneo addio alla recitazione: “Al cinema, erano stati piccoli ruoli e ho smesso quando ho capito che in Italia non mi avrebbero mai preso come protagonista […] Al che, ho scritto libri, fatto il circo, la spogliarellista: ho rinunciato a essere attrice ma non artista“.

Vera Gemma, "mai all'altezza di mio padre Giuliano"/ "Mi dicevano fai schifo, muori"

Vera Gemma, dal cinema agli spogliarelli: “Faccio il provino e…“

Vera Gemma si sofferma proprio sulla sua esperienza da spogliarellista, una scelta dettata dalla necessità di racimolare denaro dopo essere rimasta senza soldi: «Quando è morta mamma, ho ereditato e mi sono mangiata i soldi in pochissimo tempo e papà mi ha detto che non mi dava una lira. Decido di andare a Los Angeles, provo a propormi come cameriera, niente. A un certo punto, scopro un locale di strip tease, The Body Shop, con show di livelli altissimi. Vado dal direttore e chiedo come si fa a lavorare lì».

Roger Garth vs Jeda fidanzato Vera Gemma/ La sorella Giuliana “basta parole pesanti”

Alla fine l’attrice ha intrapreso la carriera da spogliarellista, pur non avendo mai navigato nel settore: “C’erano le audizioni il giorno dopo. Compro un abito lungo fino ai piedi, per essere diversa dalle altre. Non avevo mai fatto strip però avevo studiato danza classica e moderna. Faccio il provino e mi prendono dalla sera stessa. Guadagno subito 1.200 euro. In un giorno, sono tornata al tenore di vita che avevo sempre avuto“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA