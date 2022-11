Vera Gemma: “Mi ispiro alle trans, simbolo di bellezza”/ “Ho amato una donna e…”

Vera Gemma: “Mi ispiro alle trans belle”

Vera Gemma, personaggio controverso, protagonista di un’intervista altrettanto controversa. L’attrice, a Belve, si è lasciata andare alle confessioni più intime, partendo dalla sua idea di bellezza: “Le trans hanno un’ostentazione della femminilità, sono più femmine. Si sentono diverse, poco accettate, mi ispiro a loro. A quelle belle, non a quelle brutte”.

Ai microfoni del programma Rai, il personaggio televisivo ha raccontato anche alcune delle sue esperienze sessuali, innumerevoli, tanto da aver “perso il conto”, come ha rivelato lei stessa. L’attrice ha spiegato di non ricordare tutti gli uomini – e le donne – con i quali ha passato una notte d’amore: “Esperienze sessuali? Ho perso il conto. Alcuni non me li ricordo. Quando provo a pensare a tutti quelli con cui sono stata, perdo il conto. Alcuni me lo sarei potuti evitare. Diciamo che sono stata abbastanza generosa, non mi sono mai sentita così importante da dover dire di no”.

Nel passato di Vera Gemma non mancano le esperienze omosessuali: “Mi sono innamorata follemente di una donna. Mi madre era disperata. I genitori ti educano all’accettazione della diversità fino a quando non capita a lavoro. Fui molto delusa dalla sua reazione”. Parlando del futuro, lei racconta di non sapere se si vedrebbe più con una donna o un uomo: “Non lo so, sono aperta a tutto. Poi se con un uomo o una donna… Sono più attratta dal sesso maschile”.

Vera Gemma non si è risparmiata nulla nella vita, neppure le botte agli uomini: “Ho fatto a botte, ho menato pure agli uomini. Non proprio da mandarli all’ospedale ma magari un calcio… Quando non capiscono io perdo la pazienza. C’è un uomo, di cui non faccio nomi, che mi dice che gli ho menato in aeroporto. È Jeda. Litigavamo su cose che non voleva assolutamente capire. Mi ha fatto una velata minaccia e io sono uscita di testa. Adesso ci adoriamo, siamo amici. Non capiva. Mi disse ‘Io ti sputtano’ e allora io gli ho dato botte”.

