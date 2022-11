Vera Gemma: “Accettai proposte indecenti”/ “Spogliarelli? Ti devi sentire p*ttana”

Vera Gemma ha rilasciato un’intervista priva di filtri ai microfoni della trasmissione di Rai Due “Belve”, condotta da Francesca Fagnani e andata in onda nella serata di oggi, mercoledì 9 novembre 2022. L’attrice, in prima battuta, ha riferito: “Se credo molto in qualcuno che poi mi fa del male, poi divento vendicativa. Le vendette arrivano da sole: chi mi ha fatto male nella vita ha fatto una brutta fine, in quanto ha messo dell’energia negativa nella sua esistenza che finirà per fare male a lui. C’è gente che mi vede come la ‘tana libera tutti’ e altra che dice ‘ti odio, fai schifo, devi morire, tuo padre era bello, tu sei ‘na coatta’”.

Vera Gemma: "Mi ispiro alle trans, simbolo di bellezza"/ "Ho amato una donna e..."

Vera Gemma ha sottolineato poi che, artisticamente, non è mai stata capita e giudicata: “Non mi hanno mai chiamato al cinema e continueranno probabilmente a non farlo neanche dopo il Leone d’Oro… Però l’ho vinto: kiss my ass! Il mio aspetto fisico e i miei lineamenti hanno fatto troppa paura. Non ero né troppo bella né troppo brutta da far ridere”.

Vera Gemma: "Fui arrestata a Las Vegas"/ "Provai ogni droga, ebbi amori criminali"

VERA GEMMA: “PROPOSTE INDECENTI? QUALCUNA L’HO ACCETTATA”

Nel prosieguo di “Belve”, Vera Gemma ha rivelato di avere avuto una vita molto movimentata, ma “tutto quello che ho fatto mi è venuto in modo naturale. Ho anche un passato da spogliarellista e devo dire che con gli spogliarelli attualmente batto un po’ la fiacca, perché non ho questi uomini che mi ispirino più di tanto… Non c’era una mossa particolare che facesse impazzire tutti: è l’atteggiamento, lo sguardo, che conta. Ti devi sentire p*ttana per trasmettere questa cosa agli altri!”.

JEDA, EX FIDANZATO VERA GEMMA/ "Ci vogliamo bene ma deve stare con una della sua età"

Sugli uomini Vera Gemma sentiva di esercitare il potere della seduzione: “Mi guardavano come una creatura eletta, meravigliosa. Non ti senti usata, senti tu di usare loro. Proposte indecenti? Ne ho ricevute e confesso che qualcuna l’ho accettata. C’era un uomo a Los Angeles che faceva regali, mi sganciava del cash. Andavamo a delle cene, passavamo del tempo assieme e mi pagava l’affitto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA