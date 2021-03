Vera Gemma: “Mi manca il sess* con un uomo”/ “Akash? Scavalco e vado di là per…”

Vera Gemma lo ammette senza peli sulla lingua: “Il rapporto intimo con un uomo inizia a mancarmi molto.” All’Isola dei Famosi 2021, nel corso della nuova diretta, Ilary Blasi manda un filmato in cui si parla proprio degli “appetiti” di Vera. C’è un ragazzo in particolare però a stuzzicarla ed è sempre lui: Akash Kumar. Il modello, infatti, la provoca dall’altra parte della barriera, lei risponde a tono: “Non mi provocare che poi me te magno, alla Alberto Sordi! – e sottolinea – Sono la dea delle Milf, quella che ti fa perdere la testa con 5 minuti di sesso e lui che fa? Se ne vuole andare!” Il riferimento è, chiaramente, alla volontà di uscire espressa da Akash nella precedente puntata.

ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Diretta e concorrenti: rafinados vincono prova immunità

Vera Gemma stuzzicata da Akash, lei “Non ti abbassare i pantaloni che…”

In confessionale, Vera Gemma poi ribadisce il suo desiderio fisico: “Vedrei bene uno scambio con Daniela Martani dai Rafinados e Akash da noi, lui per primo ha detto che vuole venire e che venga! Welcome baby!” Intanto nelle immagini, Akash continua a stuzzicarla e la Gemma lo mette in guardia: “Non ti abbassare quei pantaloni perché scavalco e vengo di là!” In studio, il fidanzato Jeda ribadisce di non essere infastidito da questo suo modo di fare: “Lei scherza, io mi fido di lei!”

LEGGI ANCHE:

AKASH KUMAR ELIMINATO ALL'ISOLA DEI FAMOSI/ Rimarrà a Parasite Island?ANGELA MELILLO/ Batte Akash e rimane all'Isola dei Famosi 2021: "Grata di essere qui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA