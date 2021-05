Vera Gemma Vs Melillo “Esponiti, basta perbenismo”/ “Io sono qui e tu sei lì, quindi”

Sconto di fuoco in diretta all’Isola dei Famosi tra Angela Melillo in palapa e Vera Gemma, tornata in studio proprio nella puntata del 10 maggio. Vera chiede di parlare con la Melillo durante il momento della sua nomination per muoverle delle critiche. Dopo i saluti va dunque all’attacco: “Questo tuo bisogno un po’ velato di essere sempre così neutrale, di ricordare sempre come sei corretta, quanto sei perbene, sappi che se si è perbene nella vita non bisogna ricordarlo, viene naturale capirlo agli altri. Dico io, ma non ce l’hai un po’ di rabbia? Antipatia? Ti voglio vedere litigare, fare una scenata, esponiti un pochino di più. Non ci frega niente di quanto sei perbene, facci vedere quanto sei cattiva!”

Angela Melillo, scontro in diretta con Vera Gemma

Angela Melillo non perde la calma e replica a Vera Gemma: “Io non sono te, io sono Angela, sono questa. Se non ti piaccio pazienza, ci sarà qualcuno che mi apprezzerà così come sono!” Così le lancia la stoccata: “C’è una piccola differenza tra me e te: io sto qua, tu stai là.” Vera però non incassa e risponde tornando sul tema iniziale: “un reality non è solo resistere, ma anche sputtanarsi”. Lo scontro si accende ma le due posizioni continuano ad essere inconciliabili.

