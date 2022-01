Vera Miales: “Biagio D’Anelli mi ha corteggiata su whatsapp”/ “Ama giocare con…”

Vera Miales, la fidanzata di Amedeo Goria, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Novella 2000 in edicola, parla di Biagio D’Anelli, svelando di essere stata corteggiata da lui su whatsapp prima di essere bloccata. Vera Miales che il pubblico del Grande Fratello Vip 2021 ha conosciuto durante il confronto con Amedeo Goria nel corso della prima parte del reality, al settimanale diretto da Roberto Alessi, svela i dettagli di quella che è stata la sua conoscenza con Biagio D’Anelli che, presto, farà una sorpresa a Miriana Trevisan come ha confermato Alfonso Signorini nella scorsa puntata del GF Vip.

“Biagio mi ha corteggiata con messaggi sh whatsapp. Dopo lunghe conversazioni mi ha invitata a casa sua a Milano. Mi chiamava principessa e voleva portarmi a casa sua, in Puglia, per Natale. E’ molto abile con le parole“, racconta Vera. “Mi ha così convinto ad incontrarlo a Milano. La prima notte abbiamo dormito teneramente abbracciati. Al mattimo mi ha portato la colazione a letto come un vero gentleman. Il giorno dopo mi aveva invitata ad andare con lui a Torino. Io rifiutati perchè avevo altri impegni […] Improvvisamente mi ha bloccata su tutti i social e sul cellulare senza darmi spiegazioni. L’ho cercato attraverso altri profili scoprendo che era insieme a Silvana Curcio“, dice ancora come riporta Isa e Chia.

Vera Miales: “A Biagio D’Anelli piace giocare con i sentimenti”

Vera Miales parla per la prima volta della sua frequentazione con Biagio D’Anelli. La fidanzata di Amedeo Goria, a Novella 2000, racconta di aver deciso di parlarne dopo averlo visto nella casa del Grande Fratello Vip 2021 dove è nata la forte complicità con Miriana Trevisan che sta aspettando fuori dalla casa.

“Quella sua affabalità, quel suo modo gentile di porsi, ha riportato alla mente tutti i dettagli del nostro incontro. E’ un uomo che ama giocare con i sentimenti”, conclude la Miales. Biagio D’Anelli replicher?

