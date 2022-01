Biagio D’Anelli difende Miriana/ “Basciano ha un figlio ma è un latin lover, lei…”

Biagio D’Anelli prende le difese di Miriana Trevisan. In una storia pubblicata su Instagram, Biagio ha attaccato chi critica gli atteggiamenti di Miriana: “Basciano, un figlio, passa come latin lover. Miriana, un figlio, messa alla gogna. Mi chiedo, perché?”. Biagio ha giustamente sottolineato la differenza di trattamento riservata a Miriana Trevisan rispetto ad Alessandro Basciano, entrambi genitori. Con molta probabilità, Biagio D’Anelli non ha digerito il comportamento di Katia Ricciarelli che ha travolto con accuse pesanti la showgirl. La cantante lirica in puntata aveva infatti dichiarato: “Se la prende se la chiamo ‘santarellina’ perché dice che c’è il figlio che la guarda da casa. Allora adesso lo dico: non ha paura che lui veda…?”. Anche Giacomo Urtis in una clip aveva rivelato a Soleil che un suo amico avrebbe frequentato Miriana e le avrebbe regalato scarpe da 20 mila euro. Dopo aver scoperto tutto, Miriana ha commentato: “Che schifo”.

Miriana Trevisan, l'ex conferma i regali costosi/ Pago tuona: "Multe e carcere"

In queste ore è intervenuto anche Pago, l’ex marito di Miriana Trevisan, il quale ha minacciato di adire le vie legali: “Le parole pronunciate questa sera da ‘alcuni’ concorrenti del GFVip nei confronti della mia ex moglie saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio. Aspettiamo Miriana per decidere il da farsi in sede legale. Mi auguro che certi comportamenti non accadano più nel rispetto soprattutto di nostro figlio”.

Nicola Pisu "Miriana? Avrei voluto continuasse tra noi"/ Biagio replica "Due storie…"

Biagio D’Anelli vuole avere un confronto con Katia Ricciarelli

Biagio D’Anelli è intervenuto anche a “Pomeriggio Cinque”. L’opinionista non ha fatto mistero di non aver gradito il modo in cui Miriana Trevisan è stata attaccata da Katia Ricciarelli: “E’ capitata una cosa bruttissima…Praticamente Miriana è stata ghettizzata…Perché non si dice niente su Alessandro Basciano, che a sua volta ha un figlio? Lei che ha un flirt pulito deve essere ghettizzata in maniera vergognosa?”. Biagio D’Anelli ha anche rivolto un accorato appello ad Alfonso Signorini. Ha infatti rivelato di voler entrare nella casa del Grande Fratello Vip per confrontarsi con Katia Ricciarelli: “Voglio confrontarmi con Katia Ricciarelli…Vorrei fare una bella chiacchierata con lei su alcune cose”. Biagio ha poi confessato di non capire come Katia Ricciarelli si sia permessa di dire a Miriana Trevisan che in quanto madre non può avere una storia: “Scusate ma dove viviamo?”.

Biagio D'Anelli già in quarantena per entrare al GF lunedì/ Slitta Delia Duran

In un’intervista a Casa Chi, Biagio D’Anelli ha rivelato di provare una forte attrazione per Miriana Trevisan e ha annunciato di voler parlare con Silvana Curcio: “Ho guardato la telecamera perché sapevo che mi avrebbe visto, come se stessi parlando direttamente con lei. Ho avuto quella reazione perché ero stufo di essere attaccato dal nulla… Miriana mi ha incantato notte dopo notte. Da lì è iniziata questa simpatia e mi è iniziata a piacere. Poi ho avuto un periodo di crisi perché pensavo a fuori. Dal nulla ha iniziato ad essere gelosa e questo atteggiamento mi ha fatto arrabbiare. Silvana la incontrerò perché affronterò le cose. Sono indeciso se dopodomani andrò in Germania per guardarla negli occhi. L’attrazione con Miriana era fortissima… A Silvana ho mandato un messaggio e mi ha risposto oggi pomeriggio invitandomi a confrontarmi con lei e ci sto pensando. Non starò lì 24 ore a seguire Miriana, percepirò se lei prova realmente un sentimento. Percepirò se lei c’è”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA