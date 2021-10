Vera Miales, proposta di matrimonio ad Amedeo Goria?/ “Io lo farei subito ma lui…”

Dopo l’annuncio in diretta delle future nozze tra Guenda Goria e Mirko Gancitano, per Amedeo Goria è tempo anche di una proposta di matrimonio. È quella che gli ha fatto in un certo senso la fidanzata Vera Miales al Grande Fratello Vip 2021. «Io lo farei subito, i dubbi li ha lui», ha detto quando è stata sollecitata dal conduttore Alfonso Signorini. Infatti, si è presentata di nuovo nella Casa più spiata d’Italia con un vestito bianco, a conferma delle sue serie intenzioni. Non sono chiare invece quelle di Amedeo Goria. «L’ho rivalutata moltissimo per la sua generosità», ha detto dal canto suo senza però sbilanciarsi sulle eventuali future nozze.

La richiesta di Amedeo Goria al Grande Fratello Vip 2021

«Chiedo a Guenda di scambiare un segno di pace con Vera», questa l’unica richiesta fatta da Amedeo Goria al Grande Fratello Vip 2021 dopo lo scontro andato in scena tra la fidanzata Vera Miales e la figlia Guenda. Quest’ultima infatti non ha risparmiato critiche alla fidanzata del padre, che dal canto suo ha confermato di aver avuto davvero una gravidanza isterica e di non aver affatto chiamato i paparazzi nella sua città per farsi fotografare. Sarà davvero così? Lei ha insistito parlando di documentazione in suo possesso che avrebbe mostrato anche alla produzione del reality…

