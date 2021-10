GUENDA GORIA E MIRKO GANCITANO SI SPOSANO/ Annuncio al GF VIP 2021: Amedeo reagisce…

«Ma vuoi sposarti? Non ho capito il bouquet». Così Amedeo Goria quando ha visto la figlia Guenda avvicinarsi al bouquet fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2021. «Papà è l’uomo della mia vita e lo sarà sempre, però ho avuto una grande fortuna. La notizia non gliela voglio dare io. C’è un’altra persona che ha espresso il desiderio di parlare con lui», ha detto Guenda Goria. «Qualche settimana fa ho chiesto a Guenda di diventare mia moglie. Non sono un uomo perfetto, ma cercherò di esserlo per lei. Sono qui per chiederti come si faceva una volta la mano di tua figlia», ha detto Mirko Gancitano dopo aver salutato Amedeo. «Non c’è bisogno, siamo felici per la vostra unione. Poi mi dite la data, ma tanto io ci sarò e sarò felice. Lo sarà anche la mamma», ha detto emozionato il papà di Guenda. «È un ragazzo straordinario, si è preso cura di me. Non pensavo potesse succedere, ma l’amore arriva quando meno te lo aspetti», ha detto la giovane.

All’inizio del suo intervento gli aveva fatto una dedica: «Babbo del mio cuore, io voglio dirti davanti a tutti che sono orgogliosa di te, perché hai dimostrato a tutti di essere un uomo buono, che ha sempre una bella parola per tutti, che non è mai permaloso». Ha anche ricordato i loro attriti: «Quando ero bambina tante volte non c’eri e io ne soffrivo, ogni tanto ti chiedevo di tornare. Io pensavo fosse colpa mia, che non ero abbastanza brava per tenerti con me, poi ho capito che ti eri separato da mamma». Infine, la dichiarazione d’amore per il padre: «Sei un papà straordinario, abbiamo tante passioni in comune. E io voglio dirti che sei il papà migliore del mondo». (agg. di Silvana Palazzo)

Guenda Goria e l’annuncio del matrimonio al GF Vip 2021

Guenda Goria è pronta a regalare un colpo di scena al Grande Fratello Vip 2021. La figlia di Amedeo, impegnato in questa edizione del reality, avrà nuovamente modo di incontrare il padre, dopo averlo fatto all’inizio del reality. Stavolta però non torna solo per lui, ma anche per dargli una notizia importante: ha deciso di sposarsi con Mirko Gancitano, l’amore che ha trovato dopo aver vissuto lei l’esperienza del reality. Dunque, Guenda Goria farà il grande annuncio in diretta tv e soprattutto davanti al padre, una figura che ritiene importante e con cui vuole evidentemente condividere questa notizia. Sarà allora interessante scoprire come reagirà. Ad anticipare la notizia è proprio il sottopancia del programma condotto da Alfonso Signorini.

Guenda Goria si sposa: l’annuncio al padre Amedeo

In occasione della sua prima apparizione al Grande Fratello Vip 2021, Guenda Goria ha rimproverato il padre per le sue “leggerezze”, per quel suo modo di fare con le donne che però potrebbe risultare a volte o per qualcuna inopportuno. Quindi, lo aveva esortato a mettere in mostra la sua vera personalità, il suo vissuto. Oggi invece il tenore dell’incontro è completamente diverso, perché Amedeo Goria scoprirà che la figlia Guenda si sposerà con Mirko Gancitano. Facile immaginare che prenderà molto bene la notizia, del resto è molto legato alla figlia, quindi la sua felicità è anche la sua.



