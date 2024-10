Verdiana Zangaro, chi è e carriera della cantante: la musica nel cuore sin da bambina

Oggi pomeriggio a La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1, ai microfoni di Caterina Balivo si racconterà Verdiana Zangaro. La cantante ex allieva di Amici è una delle concorrenti dell’attuale edizione di Tale e quale show 2024 e sta ben figurando, con la sua straordinaria voce e con le interpretazioni delle grandi artisti della scena musicale nazionale ed internazionale, da Arisa a Celine Dion, da Lady Gaga ad Antonella Ruggiero, da Mariah Carey a Christina Aguilera.

Nata nel 1986 a Rossano, in provincia di Cosenza, sin da bambina si appassiona di musica ed inizia a cantare a soli 4 anni: il debutto in tv arriva nel 1995, a soli 9 anni, partecipando nel programma Bravo Bravissimo condotto da Mike Bongiorno su Canale 5, per poi esibirsi due anni dopo nella trasmissione di Raffaella Carrà Carramba che sorpresa e duettando con Giorgia. Il suo talento cristallino, palesato sin da bambina, l’ha poi portata a partecipare alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2003: il brano in gara, Chi sei non lo so, le valse il quarto posto in classifica e una prima ventata di notorietà a livello nazionale.

Ma il vero e proprio boom si registra nel 2012/2013, quando Verdiana Zangaro prese parte ad Amici, arrivando fino al Serale e sfiorando la vittoria poi andata a Moreno: nel 2013 pubblicò anche il suo primo EP Lontano dagli occhi, contenente l’omonimo singolo di debutto. Nel 2016 nasce invece il progetto de Le Deva, formazione tutta al femminile al fianco di Greta Manuzi, Roberta Pompa e Simonetta Spiri (quest’ultima lasciò poi il gruppo, che da quartetto divenne un trio). Tra i grandi successi discografici spicca il singolo L’amore merita, un trionfo nazionale, e il brano L’origine.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Verdiana Zangaro? La cantante ha un fidanzato o il suo cuore è al momento sentimentalmente libero? Purtroppo non sono disponibili informazioni attendibili a riguardo, essendo lei stessa molto riservata: anche sui social non vi sono indizi che lasciano intendere una presunta storia d’amore in corso.