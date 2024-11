Verdiana Zangaro imita Mina nell’ultima serata del famoso programma Tale e Quale show 2024, trasmissione che viene trasmessa in prima serata sui canali Rai e vede la conduzione di Carlo Conti. Fino ad ora la cantante rossanese è una delle più belle sorprese della trasmissione ed è al momento prima in classifica con 438 punti.

Nell’ultima puntata Verdiana ha offerto una buona prova – che gli è valsa il terzo posto tra l’altro nella classifica di giornata – con la soave interpretazione di Anna Oxa. La donna è riuscita non solo ad avvicinare la forte voce della cantante ma ha usato un trucco tale da somigliare molto all’esperta cantante. Verdiana Zangaro ha ricevuto molti complimenti – ancora una volta – sia sui social che dalla giuria.

Ora chiude in bellezza, per lei uno dei test più importanti e dovrà interpretare una leggenda della musica italiana come Mina. Un impegno importante ma che servirà alla cantante per provare a chiudere il discorso e vincere una trasmissione che l’ha vista in testa per quasi tutto il programma e che ora giunge all’ultima puntata. Le chance di vittoria di Verdiana sono molto alte.

Verdiana Zangaro molto attesa nella sua terra: cosa succede in finale

Nel corso dell’ultima puntata Verdiana Zangaro – dopo aver interpretato magnificamente Anna Oxa – ha fatto una commovente dedica per salutare e dire addio ad un’amica scomparsa e in generale tutto il pubblico e la giuria hanno elogiato la sua prova. L’unica cosa che Panariello e Malgioglio hanno sottolineato è che per la somiglianza tra le due purtroppo non si poteva fare nulla. Ma per quel che riguarda il modo di cantare sul palco ha messo un’intonazione vocale spettacolare.

Le due sono molto diverse e per questo probabilmente non è riuscita a ottenere la vittoria finale di puntata. Tutta la sua gente ora attende la finale e c’è curiosità per capire se Verdiana porterà o meno la vittoria a casa. Nell’ultima puntata ha ricevuto elogi e un’interpretazione che ha riscosso grandi successi.

I cittadini di Rossano Calabro e Corigliano faranno il tifo per Verdiana Zangaro e in finale ci sarà una sfida interessante con la giovane e talentuosa artista chiamata a rappresentare un’icona musicale come Mina. Insomma il modo migliore per chiudere una trasmissione che ha visto la ragazza protagonista e una dedica speciale a una grande rappresentante della nostra musica.