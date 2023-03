Veri nomi allievi Amici 22/ Come si chiamano i cantanti e i ballerini in gara al serale 2023

Quali sono i veri nomi degli allievi di Amici 22 al serale 2023

Dopo lunga attesa ha inizio il serale di Amici 22. Quindici sono i concorrenti che hanno conquistato l’accesso alla fase finale del talent di Canale 5. Tra questi molti sono noti al pubblico con un nome d’arte e non con il proprio nome di nascita. È infatti ormai sempre più usuale che i ragazzi che si presentano ai casting lo facciano con un nome d’arte, cosa d’altronde in linea con il genere musical trap e rap che permea ormai la scena musicale italiana, soprattutto la più giovane. Ma come si chiamano davvero gli allievi di Amici 22 noti invece con un nome d’arte?

Partiamo con i cantanti. Al serale di Amici 22 c’è Wax, allievo di Arisa tra i più discussi di questa edizione. Il suo vero nome è Matteo Lucido, ed è un ragazzo di 20 anni originario di Milano.

Da NDG a Cricca: veri nomi di cantanti e ballerini di Amici 22

Continuando con i cantanti troviamo NDG, allievo di Lorella Cuccarini. Il suo vero nome è Nicolò Di Girolamo, dunque il nome d’arte è semplicemente composto dalle iniziali del suo nome e cognome. Cricca – allievo della Cuccarini – invece è il cognome di Giovanni Cricca; Aaron invece si chiama Edoardo Boari e ha 18 anni. Piccolo G è invece il nome d’arte di Giovanni Rinaldi: ‘G’ sta infatti per l’iniziale del suo nome. Concludiamo con il ballerino di Emanuel Lo, Samu, nome che altri non è che il diminutivo di Samuel Segreto. Il ballerino è stato soprannominato Samu nella scuola per distinguerlo da un altro Samuel, ex allievo di Raimondo Todaro in questa edizione di Amici.

