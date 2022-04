Verissimo, anticipazioni domenica 3 aprile/ Ospiti: Enrico Papi, le sorelle Rodriguez

Nuovo appassionante appuntamento con Verissimo questo pomeriggio, domenica 3 aprile, su Canale 5. Interviste, emozioni e grandi aneddoti in compagnia di Silvia Toffanin e di tutti i suoi ospiti. In questa puntata verranno approfondite le vite di numerosi personaggi famosi, del piccolo e del grande schermo. A cominciare dalla top model Bianca Balti e del suo “periodo buio”, in cui ha dovuto affrontare paure e debolezze. Nel vis a vis con la Toffanin parlerà per la prima volta in televisione delle sue ferite più profonde e poi della tanto attesa rinascita.

Tra gli altri ospiti di Verissimo ci sarà anche il mitico Enrico Papi, che si appresta a tornare in grande stile su Canale 5 con la nuova edizione di “Big Show”. Con lo storico presentatore di Sarabanda si parlerà di carriera, legami e rivincite personali. Ma non solo…

Tanti ospiti interessanti questo pomeriggio a Verissimo, dove ritroveremo volti noti del panorama televisivo attuale. Le anticipazioni della puntata rivelano che ci sarà una bella intervista di Silvia Toffanin ad Emanuele Filiberto, riconfermato anche per questa edizione tra i giurati del serale di Amici di Maria de Filippi. E spazio anche alle bellissime sorelle Rodriguez, Cecilia e Belen, pronte a raccontarsi a cuore aperto in una divertente intervista doppia. Infine è attesa una coppia molto apprezzata dal pubblico della tv e dei social, una coppia sempre più unita e innamorata: stiamo parlando della bellissima Giorgia Palmas e di Filippo Magnini.

