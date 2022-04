Verissimo, anticipazioni sabato 2 aprile/ Ospiti: Tommaso Zorzi e Ditonellapiaga

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo. Su Canale 5 va in onda il consueto appuntamento con Silvia Toffanin, che oggi, sabato 2 aprile 2022, ci terrà compagnia con numerosi ospiti. Dando uno sguardo alle anticipazioni del programma non ci annoieremo di certo, visto l’ampio parterre di personaggi che si racconteranno al pubblico di Mediaset. Anche oggi storie coinvolgenti, aneddoti e curiosità sui vip del piccolo e del grande schermo, a cominciare da alcuni dei protagonisti di Amici.

Tra gli ospiti della puntata odierna ritroviamo i professori Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, ma anche i concorrenti eliminati: il cantante Calma, che faceva parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, e il ballerino Christian, voluto nella scuola di Maria del Flippi dal maestro Raimondo Todaro.

Verissimo, anticipazioni 2 aprile e ospiti: ci sono anche Tommaso Zorz, Miriana Trevisan e la cantante Ditonellapiaga

I due concorrenti di Amici si racconteranno a Verissimo, affrontando quella che è stata la loro esperienza nella famosa scuola di Maria De Filippi. Silvia Toffanin e il pubblico si godranno una loro esibizione, per poi passare agli altri ospiti di questa ricchissima puntata. Nel salotto di Canale 5 ci sarà spazio per il simpaticissimo Tommaso Zorzi, influencer e conduttore che nella scorsa edizione ha vinto il Grande Fratello Vip, ritagliandosi uno spazio da protagonista assoluto. E poi la cantante Ditonellapiaga, che con Donatella Rettore ha letteralmente fatto scatenare l’Ariston di Sanremo con il brano Chimica e infine si parlerà dell’amicizia nata al Grande Fratello Vip tra Manila Nazzaro e Miriana Trevisan.

