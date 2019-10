Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 12 ottobre: da Gianni Morandi a Claudio Bisio

VERISSIMO ANTICIPAZIONI PUNTATA 12 OTTOBRE

Sabato 12 ottobre, alle 16, canale 5 trasmette la quinta puntata della nuova stagione di Verissimo che si sta confermando il programma più visto del sabato pomeriggio dai telespettatori italiani. La scorsa puntata che è stata animata dalla prima intervista di coppia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, ma anche dalla bellissima intervista della top model Bar Rafaeli e dal ritorno in tv di Francesco Silvestre e dei Modà, è stata seguita da 2.285.000 spettatori (20.5%), nella prima parte, e 2.192.000 spettatori (18.8%)- Tanti ospiti arriveranno anche in questa nuova puntata. Tra i più attesi c’è Gianni Morandi che torna a raccontarsi ai microfoni di Silvia Toffanin alla vigilia del suo ritorno in tv. Da venerdì 18 ottobre, infatti, in prima serata su canale 5, andrà in onda la prima puntata della terza stagione de L’Isola di Pietro di cui Morandi è assoluto protagonista. Quali altri personaggi, poi, si racconteranno nello studio di Verissimo? Andiamo a scoprirlo insieme.

GLI OSPITI DI VERISSIMO DI OGGI

Torna nel salotto di Verissimo anche l’attore e conduttore Claudio Bisio che arriverà insieme a Lucia Ocone per presentare il loro ultimo film “Se mi vuoi bene”, al cinema dal 17 ottobre 2019. Spazio, poi, alla giornalista Francesca Barra e al marito Claudio Santamaria: i due, per la prima volta, rilasceranno un’intervista di coppia svelando a Silvia Toffanin i segreti del loro amore. Spazio, poi, a Giordani Angi che, oltre a presentare il suo secondo album “Voglio essere tua” parlerà degli obiettivi per il prossimo futuro. Oltre al sogno Sanremo, la cantante parlerà anche del progetto di scrivere un libro. “Mi piacerebbe far vedere chi sono in una forma che non è la sintesi delle canzoni”, ha rivelato Giordana. Reduce dall’esperienza come concorrente di Amici Celebrities, poi, ci sarà anche Martin Castrogiovanni. Infine, spazio ad uno dei migliori cantautori italiani degli ultimi anni come Simone Cristicchi.

VERISSIMO, IL RACCONTO DI LORELLA BOCCIA E NICCOLO’ PRESTA

Sposati da pochi mesi, Lorella Boccia e Niccolò Presta saranno ospiti della puntata odierna di Verissimo per raccontare la brutta esperienza vissuta. La coppia, infatti, è stata vittima di una rapina e di un’aggressione che la ballerina ha deciso di denunciare anche pubblicamente. “Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta Vaffancu*o. Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un coltello, vigliacchi. Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito. Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi vaffancu*o. Siete uomini di mer*a e tali rimarrete. Siamo solo più forti adesso!”, ha scritto Lorella che oggi, ai microfoni di Silvia Toffanin, insieme al marito, svelerà i dettagli di ciò che è accaduto.



