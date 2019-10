Lorella Boccia e Niccolò Presta minacciati e derubati/ “Vigliacchi, ci avete deriso”

Lorella Boccia e Niccolò Presta minacciati con un coltello e derubati. A denunciare tutto è stata la ballerina di Amici che, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una sua foto e quella del marito con i segni di quanto accaduto. Lorella Boccia e Niccolò Presta sarebbero stati riconosciuti dai malviventi che, dopo averli aggrediti, minacciati e derubati di ciò che avevano in quel momento, sarebbero stati anche derisi. “Ho riflettuto molto. Non sapevo se fare o non fare questo post. Poi mi sono detta Vaffancu*o” – comincia così il post di denuncia di Lorella Boccia che, dopo la paura e il voler restare in silenzio, ha deciso di denunciare tutto non solo alle autorità competenti, ma anche sui social. Nelle foto, la ballerina presenta delle ferite sul volto così come il marito, Niccolò Presta, figlio di Lucio. Lorella non ha specificato dove sia avvenuta l’aggressione e la conseguente rapina, ma è probabile che tutto sia avvenuto a Roma, dove la coppia vive.

Lorella Boccia e Niccolò Presta vittime di una rapina: “ci avete riconosciuto e…”

Lorella Boccia, arrabbiata per quanto accaduto, nel post con cui ha condiviso quello che le è accaduto, ha tirato fuori la sua rabbia non solo per la rapina subita, ma anche per le modalità con cui è avvenuta. “Voglio urlarlo, voglio urlarvelo in faccia. Avete minacciato mio marito e me con un coltello, vigliacchi. Ci avete derubati e come se non bastasse ci avete deriso e aggredito. Non saprò mai chi siete ma visto che ci avete riconosciuto sicuramente leggerete questo post quindi vaffancu*o. Siete uomini di mer*a e tali rimarrete. Siamo solo più forti adesso!”, conclude la ballerina. La moglie di Niccolò Presta ha così ricevuto il sostegno di fan, amici e colleghi. “Non sai che nervoso ho nel leggere e vedere queste foto…schifo per queste…boh, non mi va di chiamarle persone, esseri umani, uomini…é tutto troppo per queste mer”e!”, scrive Adriano Bettinelli.







