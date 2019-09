Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 28 settembre: da Fabrizio Moro a Luca Argentero

VERISSIMO ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 SETTEMBRE 2019

Verissimo torna in onda sabato 28 settembre, alle 16 su canale 5 con una nuova puntata ricca di grandi ospiti. Silvia Toffanin accoglie nuovi personaggi del mondo del cinema, della musica, dello sport e dello spettacolo che si raccontano tra vita privata e carriera. In esclusiva, per la prima volta, si racconta Paola Perego: la conduttrice, ai microfoni di Verissimo, parlerà dei suoi successi professionali, ma soprattutto della vita privata dall’amore con Lucio Presto con cui ha da poco festeggiato otto anni di matrimonio al suo nuovo ruolo di nonna. Innamorata del nipotino Pietro, figlio della figlia Giulia Carnevale, Paola Perego apre il suo cuore raccontando tutto l’amore che nutre per il nipotino. La conduttrice, però, è solo la prima di tantissimi ospiti. Andiamo a scoprirli tutti.

VERISSIMO ROSANNA LAMBERTUCCI E LA CONFESSIONE DI LUCA ARGENTERO

L’intensa storia di Rosanna Lambertucci sarà raccontata nella nuova puntata di Verissimo. La conduttrice ripercorrerà la sua vita, privata e professionale, svelando anche i dettagli più dolorosi. Si tornerà a sorridere e ad emozionarsi con il matrimonio dell’ex campionessa di scherma Elisa Di Francisca. Torna nel salotto di Verissimo anche uno degli attori più amati dal pubblico. Protagonista di tantissimi film di successo e felicemente fidanzato con Cristina Marino, ai microfoni di Silvia Toffanin, parlerà anche Luca Argentero che si lascerà andare ad un’emozionante rivelazione. Riguarderà la sua vita privata? Per scoprirlo sarà necessario aspettare l’inizio della puntata.

FABRIZIO MORO E LA PRIMA INTERVISTA DI COPPIA DI FEDERICA NARGI E ALESSANDRO MATRI

Per la prima volta nello studio di Verissimo, si racconterà il cantautore romano Fabrizio Moro. Partito dal quartiere di San Basilio, dopo una lunga gavetta e periodi particolarmente difficili ha conquistato il successo. Oggi, Fabrizio Moro si racconta alla vigilia del nuovo tour “Figli di nessuno”. Ai microfoni di Silvia Toffanin, inoltre, l’artista si racconterà anche come padre parlando dell’amore per i figli Libero e Anita. Per la prima volta, inoltre, rilasceranno la prima intervista di coppia Federica Nargi e Alessandro Matri. Innamorati e felici, l’ex velina e il calciatore si racconteranno a cuore aperto svelando i segreti della loro vita felice con le figlie Sofia e Beatrice.



