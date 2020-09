Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 19 settembre: arriva Tomaso Trussardi

Sabato 19 settembre, alle 16 su canale 5, Silvia Toffanin conduce la seconda puntata della nuova stagione di Verissimo. Dopo il debutto boom con Lapo Elkann, Elisabetta Gregoraci, Piero Chiambretti e Giorgia Palmas che ha raccolto davanti ai teleschermi 2.139.000 spettatori pari al 19.3% di share, Silvia Toffanin torna in onda regalando al pubblico una nuova, esclusiva intervista. Anche nella puntata odierna saranno tanti gli ospiti che si racconteranno in un’intervista intima per l’assenza del pubblico in studio, ma quello più atteso è sicuramente Tomaso Trussardi. Per la prima volta, infatti, il marito di Michelle Hunziker si racconterà in un’intervista televisiva molto emozionante. Nel corso dell’intervista, oltre a parlare del matrimonio con la conduttrice da cui ha avuto due figlie, Sole e Celeste, parlerà della sua famiglia soffermandosi sulla morte del fratello che ha perso la vita a soli 27 anni.

TUTTI GLI OSPITI DI VERISSIMO DEL 19 SETTEMBRE

Non ci sarà solo Tomaso Trussardi nello studio di Verissimo nel corso della seconda puntata. In occasione di un compleanno davvero speciale ci sarà anche Loredana Bertè. La famosa cantante, infatti, festeggerà con Silvia Toffanin i suoi 70 anni raccontandosi al pubblico di canale 5 in una lunga intervista tra carriera e vita privata lasciandosi andare anche a dichiarazioni inedite. Dopo il debutto del suo Temptation Island, inoltre, si racconterà Alessia Marcuzzi con il suo viaggio dell’amore. Dopo un’estate vissuta al centro del gossip, la Marcussi parlerà di se stessa a cuore aperto. Infine, spazio ancora alla musica con Roby Facchinetti che, dopo aver trascorso una vita con i Pooh, continua a dedicarsi alla sua più grande passione facendo con gioia anche il nonno. Da due grandi voci della musica italiana come la Bertè e Facchinetti, infine, ci sarà spazio per una giovane voce come quella di Gaia Gozzi, vincitrice dell’ultima edizione di Amici.



