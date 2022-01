Verissimo, anticipazioni sabato 29 gennaio/ Melissa Satta si racconta a cuore aperto

Anticipazioni Verissimo ,puntata 29 gennaio 2022: tutti gli ospiti

Questo pomeriggio a partire dalle ore 16:30 andrà in onda il consueto appuntamento del fine settimana di Canale 5 con Verissimo condotto come sempre da Silvia Toffanin. Questo pomeriggio la conduttrice incontrerà Melissa Satta che dopo la sua rivelazione sulla separazione dal suo ex compagno Kevin-Prince Boateng si racconterà a cuore aperto dalla vita privata a quella professionale.

Non solo Melissa Satta, tra i tanti ospiti presenti questo pomeriggio in studio a Verissimo ci sarà anche Pino Insegno, che dopo il matrimonio finito con Roberta Lanfranchi si è risposato diventando padre per la terza volta.

A Verissimo la storia d’amore tra Antonio e Pompea

A Verissimo ci sarà anche spazio per una delle coppie più amate dalla televisione dopo la sua apparizione al programma condotto da Maria De Filippi “C’è posta per te” tra Antonio e Pompea che dopo essersi rivisti per la prima volta dopo 64 anni racconteranno a Silvia Toffanin cosa è successo dopo il loro incontro.

Prenderanno parte alla nuova puntata di questo pomeriggio anche altri due ospiti Enzo Miccio, reduce dall’esperienza di ripetente nel programma condotto da Nicola Savino “Back to school” e l’ex tronista di “Uomini e Donne” Valentina Dallari.

