Jessica Morlacchi e Memo Remigi hanno animato a lungo le discussioni all’interno del mondo dello spettacolo, per via delle molestie che la showgirl disse di aver subito dal noto cantante. Memo Remigi venne infatti allontanato dalla Rai, per aver palpeggiato la ragazza, salvo poi essere riammesso dopo quindici mesi di stop. “Sono convinto che nella vita tutti sbagliamo e io in sessant’anni di carriera di sbagli ne ho fatti diversi”, ha ammesso Memo Remigi dopo il triste episodio legato a Jessica Morlacchi.

La ragazza, sui social e in diverse interviste televisive, aveva spiegato di essersi sentita molto in imbarazzo per la palpata ricevuta durante una puntata di Oggi è un altro giorno. Un episodio che l’aveva spinta a considerare la denuncia, poi mai partita dopo settimane di riflessioni. “Credo che abbia avuto un momento di confusione”, il commento della Morlacchi in merito al comportamento di Memo Remigi.

Memo Remigi, pace fatta con Jessica Morlacchi?

Una vicenda difficile da digerire per Jessica, che comunque oggi ha voltato pagina. “E’ l’unica spiegazione che riesco a darmi”, aveva detto la cantante. Molti, stando a quanto racconta, le avevano suggerito di procedere con la denuncia ma lei ha preferito evitare. D’altronde non crede alla cattiva fede del collega a cui dice di volere bene come se fosse suo nonno.

A riportare il sereno tra i due le scuse pubbliche di Remigi, ribadite anche in un passaggio sul Corriere della Sera. E poi ancora in altre interviste. “Guai di mancare di rispetto, soprattutto nei confronti di una donna. Sono il primo a portare avanti questo principio fondamentale nella vita di un uomo, che non può approfittare di determinate situazioni per far sentire la donna più debole, metterla in uno stato di inferiorità”, il sincero mea dello showman.

