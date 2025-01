Jessica Morlacchi, la sua verità a Verissimo tra caso Memo Remigi e Grande Fratello

L’intervista di Jessica Morlacchi a Verissimo non convince il pubblico del web? Così sembrerebbe, sbirciando in rete e tastando l’umore degli internauti dopo la sua ospitata. L’ex concorrente del Grande Fratello durante la partecipazione nel programma di Silvia Toffanin ha fatto alcune precisazioni relative alla sua avventura nella casa, oltre a tornare sul caso Memo Remigi, lo showman che fu allontanato dalla Rai dopo le accuse di molestie. Jessica ha assicurato che tra i due è tornato il sereno e che ha perdonato il suo gesto fuori luogo.

“Perché io sono una persona che perdona quando qualcuno è buono”, ha detto, lanciando una stoccata velenosa a Prestes e Calvani, con cui ha vissuto momenti di tensione nel corso della sua avventura al Grande Fratello. Molti utenti, tornando sul caso Memo Remigi, avrebbero preferito che Jessica prendesse una posizione più chiara sul loro rapporto, tempo fa, quando l’immagine dello showman era ormai deteriorata.

Jessica Morlacchi, l’intervista a Verissimo scatena le ire del web: cosa è successo

E non sono pochi i commenti negativi e le polemiche rivolte a Jessica Morlacchi, dopo la sua ospitata a Verissimo. Tanti si domandano appunto come mai non abbia mai annunciato pubblicamente la pace atta con Memo Remigi, finito inevitabilmente nel polverone. Tra le altre critiche mosse a Jessica, il fatto di apparire spesso costruita e impostata.

Qualcuno da casa non ha dubbi che la Morlacchi abbia “recitato” un “copione” per passare da vittima nella sua ricostruzione Verissimo. Uno scenario alquanto negativo ed esagerato nei confronti di Jessica. La sua versione dei fatti, però, sembra non aver fatto breccia nel cuore del pubblico. Cos’è che non torna?

