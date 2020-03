Emma Marrone/ “Il matrimonio non fa per me. Sono romantica a modo mio”

Emma Marrone racconta al settimanale Nuovo i migliori anni della sua vita. Dopo aver attraversato un periodo difficile per il ritorno del tumore che l’ha costretta a fermarsi per un po’ per sottoporsi ad una nuova operazione, Emma è tornata in pista più forte e coraggiosa che mai. Dopo aver pubblicato il nuovo album Fortuna che presenterà ufficialmente dal vivo il prossimo 25 maggio all’Arena di Verona, Emma si è regalata anche la sua prima prova di attrice recitando nel nuovo film di Gabriele Muccino “I migliori anni” in cui recita accanto a Claudio Santamaria, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti e Kim Rossi Stuart, ma quali sono i migliori anni di Emma Marrone? “Non posso scegliere un momento invece di un altro. Della mia vita amo davvero tutto e mi ritengo molto fortunata, anche nelle difficoltà, perché ho due genitori e tanti amici che mi amano e un lavoro che mi regala possibilità di sperimentare”, spiega la cantante salentina.

EMMA MARRONE: “IL MATRIMONIO NON FA PER ME”

Nel film “I migliori anni”, Emma Marrone ha vissuto l’emozione di sposarsi e diventare mamma. Al settimanale Nuovo, la cantante confessa che il matrimonio è stata la scena più difficile da girare. “Nella vita reale sono una donna davvero molto indipendente. Io non mi aggrapperei mai ad un uomo come invece fa, almeno all’inizio, la mia Anna. Sono anche un tipo romantico, però, a modo mio e il matrimonio non fa per me quindi vestirmi da sposa e brindare al banchetto di nozze non mi ha fatto sentire a mio agio. E’ stato molto più naturale per me portare il pancione e fare la mamma”, confessa. Emma, infine, confessa di aver vissuto delle grandissime emozioni sul set dove è stata anche aiutata da tutti i colleghi. In futuro, dunque, Emma tornerà a fare l’attrice? “Non metto mai paletti. Se qualcuno mi offrisse di nuovo una parte in linea con l’artista che sono, accetterei”, conclude.

