Verissimo non va in onda/ Canale 5 trasmette “Angeli – Una storia d’amore” con Bova

E’ inarrestabile il successo di “Verissimo“, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin il sabato pomeriggio su Canale 5. Durante le festività natalizie però Mediaset ha fatto qualche piccolo cambiamento alla programmazione televisiva visto che il programma non va in onda nella giornata di sabato 28 dicembre 2019. Come mai? Beh in concomitanza del Natale, tutte le reti televisive hanno pensato bene di proporre ai telespettatori film a tema natalizio e storie familiari e d’amore da guardare in famiglia e con gli amici. Per questo motivo le rete ammiragli del Biscione ha mandato momentaneamente in pausa il talk show della Toffanin che continua a macinare ascolti da record. L’ultima puntata del 21 dicembre 2019, infatti, ha segnato un altro ottimo risultato con uno share del 18,93%, e circa 2.330.000 telespettatori totali. Numeri che hanno permesso al programma e alla Toffanin di vincere nuovamente la gara di ascolti del sabato pomeriggio.

NON VA IN ONDA VERISSIMO: ECCO COSA TRASMETTE CANALE 5

Sabato 28 dicembre 2019 non ci sarà alcuna puntata di Verissimo. Il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin non va in onda per fare spazio “Angeli – Una storia d’amore“, un film del 2013 con protagonisti Vanessa Incontrada, Raoul Bova, Ugo Pagliai, Marco Bonini, Clotilde Sabatino. La pellicola, in occasione delle festività natalizie, prende il posto del rotocalco televisivo e andrà in onda dalle ore 16.10 su Canale 5. Si tratta di un film di genere drammatico romantico che racconta la storia di Claudio, uno scapolo di circa 40 anni, che non conosce così sia il vero amore e concedersi in maniera disinteressata. L’amore però bussa all’improvviso alle porte del suo cuore quando incontra Luisa, un vicequestore di polizia per la quale durante il film arriverà perfino ad offrire la sua vita pur di salvarla. Un incidente mortale per Claudio e viene scelto per diventare un angelo del cielo: un lungo periodo di formazione quello che dovrà affrontare l’uomo sotto la guida del mentore celestiale Uriel. Claudio dopo aver salvato la vita di tre persone potrà decidere se diventare angelo oppure tornare in vita ed essere un uomo. C’è solo un piccolo particolare, Luisa non ricorderà nulla di quanto accaduto.

