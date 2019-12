Verissimo/ Anticipazioni e ospiti 21 dicembre: da Ruffini al dolore di Aida Yespica

Sabato 21 dicembre, alle 16 su canale 5, Silvia Toffanin conduce una puntata imperdibile di Verissimo. Prima di augurare buon Natale al proprio pubblico, la conduttrice accoglierà in studio grandi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Con l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip alle porte (salvo imprevisti dovrebbe partire il 7 gennaio ndr), Silvia Toffanin darà spazio agli opinionisti del reality che affiancheranno il conduttore Alfonso Signorini. Dopo aver annunciato la presenza nella casa di Pago, infatti, la Toffanin raccoglierà le emozioni di Wanda Nara e Pupo che avranno il compito di commentare ciò che accadrà nella casa più spiata d’Italia. Spazio, inoltre, alla confessione di Rita Rusic che ha deciso di raccontarsi prima di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà.

Gli ospiti di Verissimo del 21 dicembre

A raccontarsi nel salotto di Verissimo nella puntata in stile natalizio ci sarà anche una delle cantanti più amate degli ultimi anni. Con il suo contagioso sorriso, infatti, Alessandra Amoroso che ha deciso di regalare ai fans una nuova versione di Immobile, il brano da cui è partita la sua straordinaria carriera, a Silvia Toffanin, svelerà i colori della sua vita. Oltre ad essere una cantante affermata, la Amoroso ha anche una vita privata serena. La sua storia d’amore con Stefano Settepani procede a gonfie vele e chissà che nel 2020 non arrivino i fiori d’arancio. Spazio, poi, a Paolo Ruffini, tornato single dopo la lunga e importante storia d’amore con Diana Del Bufalo. I due si sono lasciati ufficialmente dopo aver superato diversi momenti difficili. Ruffini svelerà il motivo dell’addio?

Il dolore di Aida Yespica

Nella nuova puntata di Verissimo ci sarà spazio anche per il dolore di Aida Yespica. La showgirl, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Vero, ha confessato di non vedere il figlio Aaron da ben quattro mesi. “Aaron sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così. Da quattro mesi non lo vedo per problemi vari con i miei documenti… Sono davvero a pezzi”, ha confidato la Yespica. Come sarà, dunque, il Natale di Aida? Sarà cambiato qualcosa o dovrà trascorrere il giorno più bello dell’anno lontano dal suo bambino?



