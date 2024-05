Verissimo, Sofia sull’eliminazione da Amici 2024: “Dispiaciuta ma ho dato il meglio”/ “Fidanzato? Non c’è”

Sofia Cagnetti di Amici 23 serale 2024 svela: “Dispiaciuta per l’eliminazione ma ho dato il meglio”

Durante l’ultima puntata del Serale di Amici 2024 è stata eliminata Sofia Cagnetti. La giovane ballerina di Emanuel Lo ha perso il ballottaggio contro Martina e dunque ha dovuto lasciare la scuola del talent di Canale5. Oggi, ospite a Verissimo, ha concesso una lunga intervista a Silvia Toffanin partendo proprio dall’eliminazione dal talent: “Era il mio sogno, più che delusa in realtà un po’ mi dispiace perché sarei voluta andare più avanti però dall’altro canto so di aver dato il mio meglio ed aver fatto tutto al massimo.”

E subito ha aggiunto qual è stata l’emozione più bella che ha provato ad Amici 2024: “Forse la prima esibizione che ho ballato al Serale, ero molto agitata ma felice e non vedevo l’ora. Non mi ricordavo niente, nulla proprio perché ero dentro ed è stato molto forte.” Sulla sua vita privata, invece, dopo aver ammesso di non aver un fidanzato Sofia ha ribadito che il suo sogno principale era quello di partecipare ad Amici sin da quando era piccola. Nella sua cameretta fingeva di ballare davanti ai professori e Maria De Filippi aggiungendo che per lei è stato un regalo bellissimo aver compiuto 18 anni nella scuola.

Infine, Sofia Cagnetti, eliminata ad Amici 23 Serale 2024 ha concluso l’intervista parlando delle amicizie nate all’interno della scuola: “Piano piano ho scoperto delle persone a cui a primo impatto non avrei mai parlato.” E subito dopo si è commossa nel aver ricevuto un messaggio dalla ballerina Lucia Ferrari che l’ha definita una sorella minore. “Io sono una persona un po’ complicata però io con Lucia appena l’ho vista ho subito sentito un feeling in cui ho detto io con lei andrò d’accordo e sarà una mia grandissima amica. E già da subito io mi sono sentita a mio agio a parlare con lei e lei si è sentita a suo agio a parlare con me.” Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Sofia di Amici 2024 ha rivelato di non essere fidanzata, alla domanda diretta di Silvia Toffanin ha ammesso: “Il fidanzato non c’è“ Aggiungendo di non essersi mai innamorata.











