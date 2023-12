Verona, indagine su sponsorizzazioni con fatture false/ Perquisita la sede del club di Serie A

La Guardia di Finanza ha effettuato delle perquisizioni nella sede dell’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Serie A sarebbe tra le società coinvolte in una indagine su sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società cartiera. In base a quanto ricostruito grazie all’”Operazione Cyrano”, sono 26 le persone indagate a vario titolo, di cui 22 interessate da perquisizioni e sequestri in diverse regioni del Nord e del Centro Italia. In base alle prime informazioni disponibili, si tratta di una presunta maxi-frode fiscale da 10 milioni di euro. Le Fiamma Gialle avrebbero accertato come, tramite una società “cartiera” con oggetto sociale “attività delle concessionarie pubblicitarie” era stata di fatto costituita al solo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti con l’obiettivo di evadere imposte su redditi e Iva.

Verona, indagine su sponsorizzazioni con fatture false

Non è tardata ad arrivare la presa di posizione dell’Hellas Verona. Dopo l’uscita delle notizie sull’Operazione Cyrano e il comunicato delle autorità, il club di proprietà Setti ha tenuto a puntualizzare attraverso una nota ufficiale: “La Guardia di Finanza sta effettuando un’indagine su una società terza e non sull’Hellas Verona. Non è stata effettuata alcuna perquisizione né nella sede né altrove. Il Club ha spontaneamente messo a disposizione le proprie risultanze contabili relative ai rapporti con detta società, che consistono nella ricezione di sole tre fatture relative al periodo di imposta di quattro anni fa e comunque di modesto importo. La contestazione, si specifica ulteriormente in corso di verifica, potrebbe equivalere a circa 50.000 euro”. Il Verona ha aggiunto: “In ogni caso, si smentisce in maniera categorica che l’oggetto dei documenti fiscali richiesti attenga a contratti di sponsorizzazione, argomento di cui nessuno ha mai parlato”.











